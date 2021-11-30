Обговорення навколо скандального дня народження Олександра Заліска досі тривають. Так, про нього висловилася ще одна гостя – Олександра Пустовіт.

До теми Володимир Остапчук перепросив за гуляння в роковини Голодомору, але фани не готові пробачити

Пустовіт звинуватила Остапчука у скандалі

Блогерка опублікувала інстаграм-сторіз, в якому заявила, що винуватцем цього скандалу є ведучий Володимир Остапчук, який опублікував "дибільне і необдумане сторіз".

"Ніяких пов'язаних з Днем пам'яті жертв Голодомору назв вечірки не було. Було дибільне й необдумане сторіз ведучого, яке спровокувало всеукраїнський скандал. Ми всі про це говорили, але було пізно. Я прошу вибачення у всіх українців, чиї почуття зачепила суботня подія. Виправдовуватися і коментувати щось надалі я не можу. Я була гостею, яка прийшла до друга", – написала Пустовіт.



Саша Пустовіт про Остапчука / Скриншот інстаграм-сторіз блогерки

Також Пустовіт обурило те, що ЗМІ називають її скандальною блогеркою: "Мене болить душа за те, що ЗМІ називають мене скандальною блогеркою. Мій блог – про добро і позитив. Але про нього статті не пишуть, на жаль".



Саша Пустовіт про свій блог / Скриншот інстаграм-сторіз Саші Пустовіт

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Христина Горняк відповіла Пустовіт

Дружина Володимира Остапчука не змовчала й емоційно відповіла блогерці. Христина звернулася до Олександри: "Хайп з розлученням вже втратив свою силу, треба знайти нові публічні теми? Кажеш, твій блог про доброту? А де ж вона, коли ти звинувачуєш інших у своїх необдуманих вчинках? Ось нутро...".



Відповідь Христини Горняк / Скриншот інстаграм-сторіз Христини Горняк

Також Христина опублікувала скриншот листування з Олександрою. Пустовіт написала, що Горняк захищає свого чоловіка, однак варто подивитися на ситуацію не як дружина ведучого, а як пересічна людина. Христина ж відповіла, що всім треба вибачитися за цей вчинок, а не перекидати провину на інших.

Після цього Саша Пустовіт заблокувала Христину Горняк в інстаграмі.



Листування Горняк і Пустовіт / Скриншот інстаграм-сторіз Христини Горняк

Скандальна вечірка блогерів у День пам'яті жертв Голодомору