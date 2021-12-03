Однак шоумен, як і зіркові гості "голодної туси" Заліска, вбачає в раптовій смерті Романа Славітича вину хейтерів, котрі звалилися як на нього з блогерами, так і на дирекцію львівського Будинку вчених. Він натякнув, що критики "закидали камінням" 75-річного чоловіка.

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Реально страшно. Співчуття рідним. Для решти, давайте стишимось і подумаємо про все це кожен наодинці з собою, про легкість, з якою кидаємо каміння в інших,

– дорікнув Володимир Остапчук.

Він свідомо закрив коментарі під щемливим дописом, аби уникнути чергової навали хейтерів. Ба більше, у знак жалоби шоумен видалив усі сторіси в інстаграмі.

Володимир Остапчук про смерть директора Будинку вчених / Фото з інстаграму шоумена

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Варто додати, що 75-річний Роман Славітич знепритомнів у приміщенні міської ради, перед зустріччю з Андрієм Москаленком. Йому викликали "швидку", медики реанімували годину, але не врятували директора Будинку вчених.

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Головне про "голодну блогерську тусу" в Будинку вчених у Львові

27 листопада, у День пам'яті жертв Голодоморів, блогер-мільйонник Олександр Заліско зібрав друзів на розпусну вечірку на честь свого 29-річчя, а ведучим покликав Володимира Остапчука. Після відвертих розваг, які всі гості транслювали в інстаграм-сторіс, на них звалився шквал хейту.

Критика полетіла й в бік дирекції Будинку вчених, однак ті запевнили, що "сценарій не писали" – не знали про формат вечірки. Так, їхню роботу призупинили, а самі вони відмовились від проведення святкувань у траурні дні.

Після втрати рекламних контрактів з відомими брендами, так звані інфлюенсери виправдовувалися за свято у День пам'яті, а ініціатор тусівки Заліско визнав свою тупість.

Повний текст публікації Володимира Остапчука:

Стрічка принесла жахливу новину, помер Роман Ілліч Славітич – директор львівського Будинку вчених. Реально страшно. Співчуття рідним.

Для решти, давайте стишимось і подумаємо про все це кожен наодинці з собою, про легкість, з якою кидаємо каміння в інших. Під цим постом я закрию коментарі, ті, хто вміють розуміти – зрозуміють.