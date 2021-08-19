Малюк відомої телепари Каті Осадчої та Юрія Горбунова з'явився на світ в одному зі столичних пологових відділень "Isida" о 5 годині ранку. Про народження сина новоспечена матуся сповістила на своїй сторінці в інстаграмі.
До слова Зірка "Чорної вдови" Скарлетт Йоганссон вдруге стала мамою
Привіт, наш новий всесвіт! Я мама трьох синів. Юрій Горбунов, дякую тобі за те, що кожну хвилину був поруч, в нас виходять гарні хлопці,
– написала в мережі щаслива матуся та опублікувала ніжне чорно-біле фото з рукою новонародженого малюка.
Катя Осадча стала мамою втретє / Фото з інстаграму ведучої
Емоціями від народження свого другого сина поділився татусь Юрій Горбунов.
"Сьогодні, 19 серпня о 5:05 ранку в нашій сім‘ї сталася щаслива, довгоочікувана подія – в нас народився ще один синочок!! Пишаюся тобою, наша матуся!! Люблю тебе! Ми безмежно щасливі!!! Яке це неймовірне відчуття перерізати пуповину і бачити, як з'являється на світ твоя дитина!! Дякую тобі за це!!" – поділився щемливими деталями зірковий батько.
Юрій Горбунов показав ніжку сина / Фото з інстаграму ведучого
Деталі народження сина Осадчої та Горбунова / Фото з інстаграму Горбунова
Щасливий батько Юрій Горбунов у пологовому / Фото з інстаграму ведучого
Реакція мережі
На радісну звістку в мережі вже відреагували найближчі друзі та колеги зірок, а також вірні прихильники:
- "Ааа, вітаю! Як круто!", – Джамала;
- "Вітаємо!";
- "Вітаю вашу родину!";
- "Вітаю вас! Нехай росте здоровою і щасливою людиною";
- "Вітаю багатодітну мамочку трьох синочків. Хай будуть усі щасливі";
- "Вітаю. Хай росте здоровенький і щасливий. Хай Ангел-Охоронець завжди буде поруч";
- "Вітаю з появою нового янголяти".
Що відомо про третю вагітність Каті Осадчої
- Чутки про особливий стан Катерини Осадчої почали з'являтись ще у середині весни, однак зірка не поспішала розповідати про вагітність.
- Радісну новину про поповнення у сім'ї телеведуча повідомила на початку травня.
- Як відомо, цей малюк є другою спільною дитиною Осадчої і Горбунова. Первістка пари звуть Іван. Також у Катерини є 18-річний син Ілля від першого шлюбу.