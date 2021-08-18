Щасливу новину про появу на світ малечі Скарлетт Йоганссон та Коліна Жоста повідомив сам батько в інстаграмі у середу, 18 серпня. Зіркові батьки з превеликою втіхою зустріли народження свого сина на ім'я Космо.
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"Добре-добре, у нас народилась дитина. Його ім'я Космо. Ми його дуже сильно любимо. Будемо дуже вдячні за приватність", – написав Колін Жост і жартівливо додав, що за всіма питаннями слід звертатись до їхнього публіциста.
Скарлетт Йоганссон вдруге стала мамою / Фото з інстаграму Коліна Жоста
Наразі невідомо, коли народився малюк голлівудської пари, адже лише вчора Колін підтвердив інформацію, що його дружина справді вагітна (як раніше повідомляли ЗМІ). Тепер він оголосив радісну звістку, що вперше став батьком, в той час, як його кохана – вдруге матір'ю.
Що відомо про другу вагітність Скарлетт Йоганссон
- Актриса Колін Жост зустрічались три роки, а восени 2020 року закохані вирішили узаконити стосунки й побрались.
- Для Скарлетт шлюб з Жостом вже третій, адже до цього зірка у 2008 році виходила заміж за актора Раяна Рейнольдса, з яким стосунки у неї не вдались. Пізніше у 2014 році Йоганссон пішла під вінець з французьким журналістом Роменом Доріаком, від якого народила доньку Роуз. Однак, подружнє життя з ним також не склалось.
- Свою другу вагітність акторка довго приховувала від очей преси і світу. 36-річна знаменитість у цей "особливий період" не відвідувала жодних світських заходів і навіть не фотографувалась.