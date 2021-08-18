Щасливу новину про появу на світ малечі Скарлетт Йоганссон та Коліна Жоста повідомив сам батько в інстаграмі у середу, 18 серпня. Зіркові батьки з превеликою втіхою зустріли народження свого сина на ім'я Космо.

Читайте також Принцеса Беатріс розсекретила дату пологів та зізналась, яку хворобу може успадкувати малюк

"Добре-добре, у нас народилась дитина. Його ім'я Космо. Ми його дуже сильно любимо. Будемо дуже вдячні за приватність", – написав Колін Жост і жартівливо додав, що за всіма питаннями слід звертатись до їхнього публіциста.



Скарлетт Йоганссон вдруге стала мамою / Фото з інстаграму Коліна Жоста

Наразі невідомо, коли народився малюк голлівудської пари, адже лише вчора Колін підтвердив інформацію, що його дружина справді вагітна (як раніше повідомляли ЗМІ). Тепер він оголосив радісну звістку, що вперше став батьком, в той час, як його кохана – вдруге матір'ю.

Що відомо про другу вагітність Скарлетт Йоганссон