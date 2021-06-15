Молода дружина українського артиста Віктора Павліка Катерина Реп'яхова активно висвітлювала подію у своїх соціальних мережах, показуючи відео з палати пологового будинку. Тепер вона поділилась одною з перших світлин Михайлика – четвертого сина Павліка.

До слова Старший син Віктора Павліка відреагував на народження брата

Дружина Віктора Павліка показала сина

Катерина Реп'яхова сфотографувала сина, коли новонароджений лежав на подушечці у білосніжному костюмі. Зазначимо, що новоспечена матуся, як і більшість зірок, не показала обличчя сина.

Також на фото видно картку, де є вся інформація про народження Михайла Павліка. Мережа бурхливо реагує на появу на світ четвертого сина Віктора Павліка та засипає батьків привітаннями й побажаннями.

Весь світ зупинився. Хочеться бути зараз зі своїми хлопчиками. Величезне спасибі за привітання і що ви є у мене,

– написала Катерина під фото.

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