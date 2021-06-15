Молода дружина українського артиста Віктора Павліка Катерина Реп'яхова активно висвітлювала подію у своїх соціальних мережах, показуючи відео з палати пологового будинку. Тепер вона поділилась одною з перших світлин Михайлика – четвертого сина Павліка.
До слова Старший син Віктора Павліка відреагував на народження брата
Дружина Віктора Павліка показала сина
Катерина Реп'яхова сфотографувала сина, коли новонароджений лежав на подушечці у білосніжному костюмі. Зазначимо, що новоспечена матуся, як і більшість зірок, не показала обличчя сина.
Також на фото видно картку, де є вся інформація про народження Михайла Павліка. Мережа бурхливо реагує на появу на світ четвертого сина Віктора Павліка та засипає батьків привітаннями й побажаннями.
Весь світ зупинився. Хочеться бути зараз зі своїми хлопчиками. Величезне спасибі за привітання і що ви є у мене,
– написала Катерина під фото.
Що відомо про пологи Катерини Реп'яхової
- Дружина Віктора Павліка народила сина в одному зі столичних пологових будинків. Це сталося 15 червня вночі, о 2:40.
- Подружжя, як і планувало, назвало сина Михайлом. Хлопчик з'явився на світ з вагою 3,4 кілограма та зростом 53 сантиметри.
- Віктор Павлік зізнався, що його досі переповнюють емоції. Музикант завжди перебував поряд з дружиною, однак не був присутнім на самих пологах. Павлік зазначив, що син дуже на нього схожий.