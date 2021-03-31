Дружина британського принца Гаррі – Меган Маркл вдруге вагітна. Через декілька тижнів вона народить донечку. Подружжя планує домашні пологи в своєму особняку в Каліфорнії.

Знаменита пара очікує на поповнення в сім'ї. 14 лютого Меган та Гаррі оголосили, що вдруге стануть батьками. Тепер інсайдери повідомили, що подружжя планує зустріти донечку у власному маєтку в США.

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Меган Маркл народжуватиме другу дитину вдома

Первістка Арчі Меган також планувала народжувати вдома. Тоді вона з чоловіком ще були членами королівської родини Великої Британії. Проте малюк не народився у визначений термін, тому кохану принца відвезли у лікарню в Лондоні, де під наглядом лікарів відбулися пологи.

Тепер Маркл готується до народження доньки. Інсайдери зазначають, що це має статися у новому будинку знаменитості.

План Меган полягав у тому, щоб народити Арчі вдома. Але врешті-решт лікарі порадили їй лягти в лікарню. Все, що тоді турбувало жінку – безпечні пологи та благополуччя Арчі. Але зараз у неї є прекрасний будинок в Каліфорнії. Це чудове місце, щоб народити дівчинку,

– повідомило джерело.

Нагадаємо, розкішний особняк Гаррі та Меган купили у 2020 році за 14,5 мільйонів доларів. Недалеко від цього будинку є лікарня Cottage Hospital – одна з найкращих в США. Якщо під час пологів виникнуть труднощі, то Меган швидко зможуть відвезти туди.