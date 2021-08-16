Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" прийняв виклик "Танців з зірками"
Джерело:інстаграм Артура Логая
Українські знаменитості один за одним продовжують передавати челендж успішного шоу "Танців з зірками". Слідом за олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан на участь у проєкті погодився відомий актор Артур Логай.
Менш як за місяць відомі українські зірки почнуть змагання за звання найкращого зіркового танцівника. Організатори проєкту "Танці з зірками" продовжують поступово оголошувати імена всіх учасників проєкту.
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Наступний учасник "Танців з зірками"
Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан кинула виклик українському акторові, зірці серіалів "Великі Вуйки" та "Моя улюблена Страшко", учасникові 5 сезону шоу "Х-Фактор" Артурові Логаю. Чоловік прийняв челендж, тому 5 вересня вийде на паркет "Танців з зірками".
Традиційно, Логай зняв кумедне відео, яким оголосив про участь у проєкті. У ролику він читає книжку, коли йому несподівано телефонують організатори й запрошують на шоу. Артур здивувався, що танцюватиме як зірка. Згодом він думає над пропозицією й зрештою погоджується.
З вашою підтримкою довго думати не довелось,
– написав Артур.
Артур Логай поділився, що трохи хвилюється брати участь у проєкті. Тому для нього участь у "Танцях" буде справжнім викликом.
"У мене немає страху перед виконанням небезпечного трюку на майданчику, а ось танці поки що сильніші за мене. Мені завжди здавалося, що я дерев'яний, як мінімум на половину. І тепер у мене з'явилася прекрасна можливість це виправити побороти себе ж. До того ж я дуже азартний, а "Танці з зірками" все ж змагальне шоу і я зроблю все, що буде в моїх силах, щоб перемогти", – зізнався актор.
Артур Логай передав танцювальний виклик співачці та колишній підопічній Монатіка Lida Lee.
Імена учасників "Танців з зірками"
- українська співачка та переможниця Євробачення-2016 Джамала;
- лідер гурту ТНМК Фагот;
- солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька;
- зірка серіалу "Слід", триразовий чемпіон України зі стриптизу Олексій Суровцев;
- зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова;
- переможець "Ліги сміху" Іван Люленов;
- зірка серіалу "Коли ми вдома", актор Костянтин Войтенко;
- фронтмен гурту KADNAY Дмитро Каднай;
- співачка Євгенія Власова;
- Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.