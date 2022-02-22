22 лютого стало відомо, що на цьогорічний 66-й пісенний конкурс Євробачення вирушить Kalush Orchestra.

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"Йо! Kalush Orchestra їде в Турин на Євробачення-2022 представляти Україну! Нарешті це сталося. Ми разом із Суспільним вирішили всі важливі питання та готові разом привести Україну до успіху! Постійно бачимо та відчуваємо вашу підтримку. Глядацьке голосування це довело – перше місце від народу! Маємо велику честь представляти нашу державу! Обіцяємо, що не підведемо!", – заявили музиканти.



Гурт Kalush Orchestra поїде на Євробачення-2022 / Фото з інстаграму гурту

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