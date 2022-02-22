22 лютого стало відомо, що на цьогорічний 66-й пісенний конкурс Євробачення вирушить Kalush Orchestra.
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"Йо! Kalush Orchestra їде в Турин на Євробачення-2022 представляти Україну! Нарешті це сталося. Ми разом із Суспільним вирішили всі важливі питання та готові разом привести Україну до успіху! Постійно бачимо та відчуваємо вашу підтримку. Глядацьке голосування це довело – перше місце від народу! Маємо велику честь представляти нашу державу! Обіцяємо, що не підведемо!", – заявили музиканти.
Гурт Kalush Orchestra поїде на Євробачення-2022 / Фото з інстаграму гурту
Що відомо про скандал на Національному відборі на Євробачення-2022
- Одразу по завершенню Нацвідбору й перемоги на ньому Alina Pash, український простір запалав невдоволенням. Через плутання ведучих під час оголошення результатів й зникнення таблиці з балами конкурсантів, про фальсифікацію голосів почали говорити й Kalush Orchestra. За балами музиканти опинились на другому місці.
- Пізніше, у мережі Alina Pash стали пригадувати її поїздки у Росію й окупований Крим. Тоді дівчина казала, що все було законно й навіть надала довідку про законний перетин адмінкордону з окупованим півостровом.
- На основі цієї довідки Суспільне провело розслідування, де заявило, що не має доказів порушення Alina Pash правил Нацвідбору.
- Як виявилось потім ця довідка була фальшивою. Про це повідомив активіст Сергій Стерненко. Після цієї заяви Суспільне повідомило, що не підписуватиме контракт зі співачкою, доки не розбереться з цією ситуацією.
- Мовник звернувся до Державної прикордонної служби й отримав відповідь, що такої довідки у них навіть не створювалось.
- Нещодавно стало відомо, що Alina Pash зняла свою кандидатуру на участь в Євробаченні. Проте на офіційному сайті мовника з'явилась заява, де описано, що співачку дискваліфікували.