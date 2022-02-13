Тепер виявилося, що Alina Pash є в базі "Миротворець". 24 канал спробував розібратися, чи має право ця виконавиця бути представницею України на пісенному конкурсі.

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Alina Pash незаконно відвідувала Крим

У 2015 році артистка виступала на весілля української дівчини в Криму. В інтерв'ю Каті Осадчій Аліна розповідала, що літала туди з Москви. Мовляв, "не могла коригувати цей момент і була безсила". Перед фіналом Нацвідбору фанати конкурсу пригадали їй це візит. Тоді Аліна назвала скандал "заказухою" і розповіла нові деталі поїздки.

Співачка заявила, що не літала на окупований півострів, а їхала туди автобусом з України. У Москві Паш також була, але це сталося під час пересадки, коли летіла зі Стамбула. 7

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У 2015 році на сторінці Паш у фейсбуці був допис, який підтвердив, що вона була на території окупованого Криму. У геолокації вона зазначила, що перебуває в Ялті, також заявила, що "не любить пересадки у Москві", і поскаржилася на російські авіалінії. Тепер каже, що не знала, що стане такою популярною співачкою і їй це згадуватимуть.



Alina Pash була в окупованому Криму / Скриншот з фейсбуку артистки

Шанувальники не можуть зрозуміти, де в цих словах правда. Схоже, що й сама Аліна заплуталася й ніяк не може визначитися: літала в Крим чи їздила автобусом.

Зверніть увагу! Згідно з офіційними правилами Євробачення, учасник, який виступав у Криму чи Росії після окупації, не має права брати участь у Національному відборі. Та для Alina Pash це правило чомусь не діє і Суспільне нібито не має доказів порушення.

Гастролі в Росії з проєктом Delicious Ladies

Артистка була в складі гурту Delicious Ladies, який мав гастролі російськими містами у 2013 – 2014 роках. Те, що Аліна співає в цьому гурті, вона сама підтвердила в одному з інтерв'ю, яке давала у 2013 році. На той час російська агресія проти України лише набирала обертів, був Майдан, однак Паш не відмовлялася від виступів у Росії. До прикладу, у новорічну ніч розважала гостей одного з закладів Воронежа.

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Наразі неможливо підрахувати, скільки разів Аліна виступала в країні-агресорці після початку війни, однак точно можна стверджувати, що концерти в Росії в неї були. Хоча сама виконавиця це заперечує й наголошує, що всі поїздки в Крим і Росію були приватними.

Афіші концертів Alina Pash у Росії / Фото "Букви"

Фото з Червоної площі

У 2017 році на особистій сторінці в інстаграмі Аліна опублікувала фото, яке зробила на Червоній площі у Москві. Тоді вона позначила автора фотографії, а згодом відредагувала підпис. Тепер під цим фото можна побачити текст: "Kyiv, а не Kiev". Зараз Паш пояснює, що це був "пранк". За її словами, бісить те, що назву столиці України пишуть неправильно. Однак, слова Аліни щодо цього викликають сумніви.

Люди не зрозуміли пранк. Я хотіла показати середній палець усій цій системі, показати, як правильно пишеться Kyiv, а не Kiev. Якщо це не вихопили люди, вибачте, я так більше не буду робити. Пранки я більше не буду робити. Не така вже я зараз бунтарка. Я росту, розвиваюся, дорослішаю, і це нормально,

– сказала Паш в розмові з Осадчою після Нацвідбору.



Alina Pash у Москві / Скриншот з інстаграму артистки



Alina Pash у Москві / Скриншот з інстаграму артистки

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"Чужого не цураюсь": як Паш фотографувалася в куртці з триколором

На офіційній сторінці в інстаграму виконавиця публікувала колаж, на якому зображена в куртці з зображенням російського триколора. Підписник зробив їй зауваження та зазначив, що це прапор країни-агресорки, на що Аліна відповіла: "А я і свого научаюсь, і чужого не цураюсь. А х*лє?".

Примітно, що у всіх дописах і коментарях Паш пише "я" завжди з великої літери, постійно висловлюючи любов і повагу до самої себе.



Аліна Паш у куртці з триколором / Скриншот з інстаграму співачки

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Виступи на російських фестивалях

Виконавиця мала виступати на фестивалях у Росії у 2018 році, однак згодом скасувала їх. BOSCO FRESH FEST проходив у Москві.

Висновок простий: музиці та любові немає місця там, де починається шум, ненависть і нерозуміння. Зараз так буде краще для всіх. Виступ Alina Pash на фестивалях Bosco Fresh Fest 2018 і "Дика М'ята" скасовано,

– прокоментувала співачка.



Alina Pash мала виступати в Москві / Скриншот з фейсбуку фестивалю

Alina Pash є в базі "Миротворець"

10 серпня 2019 року Alina Pash внесли у базу "Миротворець". На сайті зазначено, що вона свідомо порушила державні кордони України з метою проникнення на територію окупованого Криму. А також бере участь у спробах легалізації захоплення Криму російськими окупантами.

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Мітинг проти Alina Pash перед Нацвідбором

12 лютого перед Центром культури та мистецтва НАУ, де відбувався фінал Національного відбору на Євробачення-2022, зібрався мітинг проти Alina Pash. Активісти наголошували, що артистка не має права представляти Україну в Італії та скандували "Ганьба Аліні Паш" і "Чесний вибір".