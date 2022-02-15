ДПСУ вперше висловилась про ситуацію з поїздкою Alina Pash до окупованого Криму. Речник Андрій Демченко у коментарі 24 каналу заявив, що переможниця Нацвідбору не могла отримати довідку про перетин "державного кордону України".

Важливо Alina Pash пояснила, де взяла фейкову довідку від прикордонників, і публічно відповіла Стерненку

Довідка Alina Pash – підробка?

Держприкордонслужба після оприлюднених документів начебто від їхньої адміністрації вирішила проаналізувати всю інформацію.

Повідомляємо, нам не відомо, що за документ опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався, та під таким номером нікому не надавався,

– заявили прикордонники.

Зауважимо, ДПСУ отримала звернення від Суспільного щодо підтвердження створення такого документу. Відомство запевняє, що мовник отримає відповідь найближчим часом.

У відомстві додали, що не несуть відповідальності за "документ" від артистки Alina Pash, адже цим вже слід займатися правоохоронним органам.

Яку довідку надавала Alina Pash і що не так з документом

Як відреагував Сергій Стерненко

Активіст прокоментував новину від ДПСУ у своєму телеграмі й зазначив, що Alina Pash вчинила злочин – підроблення документів.

"Після цього повідомлення Національна поліція за законом (ст. ст. 214, 216 КПК) зобов‘язані відкрити кримінальне провадження. Якщо не зроблять цього — я їм допоможу. Ну а Суспільне має остаточно відмовити Паш в участі в конкурсі Євробачення. Нехай Україну представляють достойні виконавці, що не симпатизують агресору та не підробляють документи", – додав Стерненко.

Зверніть увагу. Суспільного мовника вже повідомили про те, що довідка від Alina Pash не надавалась прикордонниками. Вони відреагували на інформацію в інстаграмі.