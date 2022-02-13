Під час оголошення глядацьких результатів голосування у прямому ефірі ведучі плуталися з балами. Після закінчення фіналу музиканти з гурту Kalush Orchestra попросили показати листок, з якого на сцені зачитували результати, однак організатори намагалися втекти від відповіді.

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Гурт Kalush Orchestra вимагає справедливості

Соліст гурту Олег Псюк звернувся до члена правління Суспільного Ярослава Лодигіна, який був серед журі. Вокаліст пояснив ситуацію й зазначив, що фіналісти лише хочуть справедливості. Єдине, чого вони прагнуть – на власні очі побачити листок, з якого ведучі зачитували бали від глядачів.

Ярослав Лодигін зазначив, що він не може відповідати за те, що не бачив. Мовляв, ведучим просто надали листок з редакторськими помилками, але фальсифікації точно не може бути, адже серед лідерів фіналу бали ніхто не плутав.

Зауважимо, Лодигін засудив виступ Wellboy за об'єктивізацію жінок на Нацвідборі, але в результаті оцінив його виступ одним з найвищих балів – 7. Це також викликало в публіки сумніви.

Ярослав Лодигін про результати фіналу Нацвідбору: дивіться відео 24 каналу

Пізніше Олег Псюк поспілкувався з журналістами й наголосив, що він і його команда просто так цієї ситуації не залишать. Зверніть увагу, у прямому ефірі Тимур Мірошниченко спочатку переплутав результати глядацького голосування, під час цього турнірна таблиця зникла з екрану й на сцені ніхто не зміг побачити загальні бали. А Ярослав Лодигін підраховував їх на листочку.

Гурт Kalush Orchestra готовий судитися з Суспільним мовником, адже підозрює, що організатори Національного відбору сфальсифікували бали.

Олег Псюк про результати фіналу Нацвідбору: дивіться відео 24 каналу

Нагадаємо, у фіналі Національного відбору на Євробачення-2022 перемогла Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків".