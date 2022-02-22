22 февраля стало известно, что на 66-й песенный конкурс Евровидения в этом году отправится Kalush Orchestra.

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"Йо! Kalush Orchestra едет в Турин на Евровидение 2022 представлять Украину! Наконец-то это произошло, мы вместе с Суспільним решили все важные вопросы и готовы вместе привести Украину к успеху! Постоянно видим и чувствуем вашу поддержку. Зрительное голосование это доказало – первое место от народа! Имеем большую честь представлять наше государство! Обещаем, не подведем!", – заявили музыканты.

Группа Kalush Orchestra поедет на Евровидение-2022 / Фото с инстаграма конкурса

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