У понеділок, 14 лютого, Стерненко заявив, що має усі підозри стверджувати про факт підробки документа Alina Pash про її сухопутній перетин кордону у Крим. Блогер наголосив, що він та його джерела переконані, що довідка є фейком, адже артистка перетинала кордон Росії з території держави-окупанта за допомогою російських авіаліній, а не автобусом, як недавно сказала Pash.

До слова Alina Pash підробила довідку від прикордонників про поїздку в Крим, – Стерненко

Стерненко вимагав, аби Державна прикордонна служба України перевірила документ та виступила із заявою про фальсифікацію "довідки", оскільки підробка документів є кримінальним правопорушенням.

Участь Alina Pash у Євробаченні – під загрозою

Суспільне майже одразу відреагувало на таку заяву та вже звернулось до ДПСУ для перевірки довідки наданої командою Alina Pash.

У зв’язку з отриманою інформацією від громадян про можливу підробку наданої довідки про перетин державного кордону з Кримом командою Alina Pash, Суспільний мовник звертається до ДПСУ та просить підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби,

– йдеться у заяві.

Представники мовника додали, що Суспільне не підписуватиме угоду щодо участі у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення з переможницею Національного відбору до завершення перевірки та з’ясування фактів.