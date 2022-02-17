Позачергове засідання оргкомітету Національного відбору відбулося 17 лютого. Саме там вирішили звернутися до гурту Kalush Orchestra замінити Alina Pash на конкурсі в Італії.

Зверніть увагу Можуть дискваліфікувати, – солістка Go_A про долю України на Євробаченні-2022

Суспільне звернеться до Kalush Orchestra

У фіналі Нацвідбору гурт Kalush Orchestra посів друге місце: від журі отримав 6 балів, а від глядачів максимальні 8. Згідно з правилами Нацвідбору у випадку припинення Суспільним участі у відборі учасника, який переміг у фіналі, воно має право визначити представника від України серед інших фіналістів.

Після скандального фіналу до мовника виникли підозри з боку глядачів. Суспільне прагне зберегти довіру громадян, тому пропонує представити Україну на Євробаченні-2022 тому фіналісту, який отримав найбільше підтримку від глядачів і посів друге місце у фіналі.

Зауважимо, 16 лютого Alina Pash дискваліфікували з конкурсу. Причиною такого рішення стала фальшива довідка про в'їзд на територію окупованого Криму, яку представник виконавиці надав Суспільному. Більше про скандал – читайте за посиланням.

Конфлікт Kalush Orchestra та Суспільного мовника