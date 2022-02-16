Alina Pash не представлятиме Україну на Євробаченні-2022 в Турині. Наразі невідомо, хто саме поїде на пісенний конкурс в Італію.
До теми Прикордонники не видавали Alina Pash довідку про законний в'їзд до Криму
Alina Pash зняла свою кандидатуру з Євробачення
Після всіх скандалів довкола поїздки в Крим Alina Pash вирішила не чекати рішення Суспільного мовника до 18 лютого й відмовилася від перемоги на Нацвідборі.
Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем Я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль,
– заявила Alina Pash.
Артистка додала, що вона чесна громадянка України, дотримується законів України, а також старається нести традиції та цінності України у світ. А те, у що вилилась ця історія – це зовсім не те, що вона ніби закладала у свою пісню.
"Я артистка, а не політик. У мене немає армії піарників, менеджерів, юристів аби протистояти усій цій атаці та натиску, зламам моїх соціальних мереж; погрозам. А також абсолютно неприйнятним формулюванням, які дозволяють собі люди, не розібравшись у ситуації та забувши про гідність кожного громадянина України. Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз – це зовнішня, яка прийшла в мою країну у 2014 році", – зазначила переможниця відбору.
Команда Alina Pash зв'яжеться з Суспільним та підпише всі необхідні документи. Наразі невідомо, хто представить Україну на конкурсі Євробачення-2022, проте оргкомітет конкурсу вже лаконічно прокоментував самостійне зняття артистки з конкурсу.
"Аліна Паш знімає свою кандидатуру з участі на Євробаченні, про це вона написала у своєму інстаграмі".
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Alina Pash підробила довідку про поїздку в Крим: головне
- Після перемоги Alina Pash у Нацвідборі на Євробачення-2022 розгорівся скандал. Виконавицю звинувачували в незаконному в'їзді на територію окупованого Криму.
- Раніше Alina Pash розповідала, що літала в Крим з Москви, потім стверджувала, що її неправильно зрозуміли й вона їздила на півострів з України.
- Однак прихильники конкурсу не вірили. Як доказ того, що Паш законно в'їжджала на територію Криму, вона надала довідку, яку нібито отримала від Державної прикордонної служби України.
- Наступного дня активіст Сергій Стерненко заявив, що довідку Alina Pash підробила. Він звернувся до Суспільного з вимогою дискваліфікувати артистку з конкурсу.
- Також активіст додав, що словосполучення "державний кордон України з Кримом" – є неприпустимим формулюванням у довідці, адже таким чином Alina Pash визнає Крим як частину РФ.
- Після звернень від активіста та інших громадян Суспільне прийняло рішення поки що не підписувати договір з Alina Pash. Мовник подав запит у ДПСУ, в якому попросив підтвердити або спростувати факт фальсифікації цієї довідки.
- Alina Pash згодом пояснила, що вона особисто не отримувала довідки, це зробив її представник. Виконавиця хворіла перед відбором, тому дала письмовий дозвіл представнику своєї команди запросити довідку в прикордонників.
- 16 лютого вона заявила, що звільняє свого директора і з'ясовує, хто її підставив.