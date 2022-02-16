Alina Pash не представлятиме Україну на Євробаченні-2022 в Турині. Наразі невідомо, хто саме поїде на пісенний конкурс в Італію.

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Alina Pash зняла свою кандидатуру з Євробачення

Після всіх скандалів довкола поїздки в Крим Alina Pash вирішила не чекати рішення Суспільного мовника до 18 лютого й відмовилася від перемоги на Нацвідборі.

Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем Я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль,

– заявила Alina Pash.

Артистка додала, що вона чесна громадянка України, дотримується законів України, а також старається нести традиції та цінності України у світ. А те, у що вилилась ця історія – це зовсім не те, що вона ніби закладала у свою пісню.

"Я артистка, а не політик. У мене немає армії піарників, менеджерів, юристів аби протистояти усій цій атаці та натиску, зламам моїх соціальних мереж; погрозам. А також абсолютно неприйнятним формулюванням, які дозволяють собі люди, не розібравшись у ситуації та забувши про гідність кожного громадянина України. Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз – це зовнішня, яка прийшла в мою країну у 2014 році", – зазначила переможниця відбору.

Команда Alina Pash зв'яжеться з Суспільним та підпише всі необхідні документи. Наразі невідомо, хто представить Україну на конкурсі Євробачення-2022, проте оргкомітет конкурсу вже лаконічно прокоментував самостійне зняття артистки з конкурсу.

"Аліна Паш знімає свою кандидатуру з участі на Євробаченні, про це вона написала у своєму інстаграмі".

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