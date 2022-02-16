Українська співачка Alina Pash все-таки не зможе представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі Євробачення-2022. Замість неї, ймовірно, поїде хтось інший.
До слова "Цілком підтримую; дуже шкода": як Стерненко та інші громадяни реагують на рішення Alina Pash
Alina Pash дискваліфікована
16 лютого відбулось позачергове засідання Організаційного комітету Національного відбору. Було прийняте рішення припинити участь Alina Pash у Нацвідборі.
Це рішення прийняли згідно з правилами. Зокрема, Alina Pash порушила пункт 3.4. про подання недостовірної інформації.
"Правила Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2022 передбачає, що у разі встановлення Суспільним факту подання учасником недостовірної інформації або приховання інформації чи інших істотних обставин щодо учасника, Суспільне має право припинити участь у Відборі учасника в будь-який час", – оголосив Оргкомітет.
Оргкомітет додав, що Alina Pash погодилась з таким рішенням, хоч першою заявила, що відмовляється представляти Україну.
Хто може взяти участь у Євробаченні-2022 натомість
Наглядова рада Суспільного мовника збереться у п'ятницю, 18 лютого, о 12 годині. Спершу зібрання мало відбутись для вирішення, чи поїде Alina Pash до Італії. Та тепер там обговорять, хто її замінить. Ймовірно, це може бути Kalush Orchestra.
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Чи можливо, що Україну на Євробаченні представлятиме Kalush Orchestra? Так, якщо оргкомітет прийме таке рішення. Якщо перше місце було з шахрайством і його дискваліфіковують, відповідно, і переможцем стає інший,
– заявив Микола Чернотицький, голова правління НСТУ.
Чому Alina Pash дискваліфікували
- Сергій Стерненко після перемоги Alina Pash у Нацвідборі заявив, що її "довідка" про законний перетин адмінмежі – підробка.
- Виконавиця пояснила, що документ надавала не вона, а член її команди, через хворобу. Зірка ще раз надіслала запит у Держприкордонслужбу.
- Та 15 лютого прикордонники заявили, що жодних довідок не надавали. Тому Alina Pash стали підозрювати у фальсифікації та підробці документів.
- Сьогодні, 16 лютого, співачка повідомила, що розриває стосунки з директором, через якого втрапила у скандал. Вона отримала справжню довідку від ДПСУ, де відомство зазначає, що даних про перетин адмінкордону надати не можуть. Все тому, що такі дані зберігаються тільки 5 років.