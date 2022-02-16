Українська співачка Alina Pash все-таки не зможе представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі Євробачення-2022. Замість неї, ймовірно, поїде хтось інший.

До слова "Цілком підтримую; дуже шкода": як Стерненко та інші громадяни реагують на рішення Alina Pash

Alina Pash дискваліфікована

16 лютого відбулось позачергове засідання Організаційного комітету Національного відбору. Було прийняте рішення припинити участь Alina Pash у Нацвідборі.

Це рішення прийняли згідно з правилами. Зокрема, Alina Pash порушила пункт 3.4. про подання недостовірної інформації.

"Правила Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2022 передбачає, що у разі встановлення Суспільним факту подання учасником недостовірної інформації або приховання інформації чи інших істотних обставин щодо учасника, Суспільне має право припинити участь у Відборі учасника в будь-який час", – оголосив Оргкомітет.

Оргкомітет додав, що Alina Pash погодилась з таким рішенням, хоч першою заявила, що відмовляється представляти Україну.

Зазначимо, підставою для прийняття такого рішення була фейкова довідка, надана Alina Pash, тобто членом її команди, Суспільному мовнику про законний в'їзд до окупованого Криму.

Хто може взяти участь у Євробаченні-2022 натомість

Наглядова рада Суспільного мовника збереться у п'ятницю, 18 лютого, о 12 годині. Спершу зібрання мало відбутись для вирішення, чи поїде Alina Pash до Італії. Та тепер там обговорять, хто її замінить. Ймовірно, це може бути Kalush Orchestra.

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Чи можливо, що Україну на Євробаченні представлятиме Kalush Orchestra? Так, якщо оргкомітет прийме таке рішення. Якщо перше місце було з шахрайством і його дискваліфіковують, відповідно, і переможцем стає інший,

– заявив Микола Чернотицький, голова правління НСТУ.

Чому Alina Pash дискваліфікували