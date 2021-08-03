На популярних курортах зараз є чимало українських зірок. Чимало знаменитостей повезли дітей на канікули до моря. Та є й ті відомі люди, які обирають активний відпочинок і разом із первістками вивчають нові куточки світу. Де відпочивають артисти, телеведучі та шоумени – дізнавайтеся далі у спеціальній добірці.

До слова Каменських, Єфросиніна, Тарабарова: де цього літа відпочивають українські зірки

Українські зірки на канікулах з дітьми

Катя Осадча та Юрій Горбунов

Подружжя телеведучих з 4-річним сином Іваном полетіло в Туреччину. Вони зупинилися в розкішному п'ятизірковому готелі, що розташований в Бодрумі. Троє плавають у морі та басейні, опановують екстремальні водні розваги, радіють спільному відпочинку.

Лідія Таран

Телеведуча з 13-річною донькою Василиною насолодилися канікулами у Франції. Вони вивчали нові місця затишних французьких куточків, а також повернулися на скелю, де були 7 років тому.

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Сергій Притула

Шоумен і ведучий полетів закордон разом із дружиною та трьома дітьми. Сергій не розсекречував, яку країну обрав для сімейної відпустки, проте прихильники були переконані, що він відпочиває в Туреччині. Поки кохана Притули – Катерина забавляла наймолодшу доньку Стефанію, чоловік грався з сином Дмитром і донькою Соломією.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Знамените подружжя релаксувало в Єгипті. Разом з Ольгою та Віталієм була їхня 19-річна донька Ганна. Сім'я зупинилася в 5-зірковому готелі. Там акторка відпочивала від тривалих гастролей та святкувала день народження коханого.

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Напередодні мандрівки закордон знаменитість подорожувала Україною. З донькою вона побувала в Тунелі кохання, що є популярним туристичним місцем на Рівненщині.

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Санта Дімопулос

Переможниця "Танців з зірками" та відома матуся проводить відпустку на Лазурному узбережжі у Франції. Разом із нею туди полетіла велика сім'я. Усі зупинилися в розкішній віллі на березі моря.

Тіна Кароль

Українська попдіва та її 12-річний син Веніамін полетіли в Ісландію. Вдвох вони вивчають архітектурні пам'ятки, насолоджуються тамтешніми пейзажами. Зіркова матуся та її первісток вже встигли побачити водоспад, вулкан і застиглу лаву.

Оля Цибульська

Артистка разом із 6-річним сином Нестором релаксувала на пляжах Туреччини. Цього року хлопчик іде до школи, тому знаменита мама організувала йому омріяні канікули, щоб набратися сил перед початком першого навчального року.

Alyosha і Тарас Тополя

Фронтмен гурту "Антитіла" з дружиною й трьома дітьми відпочивав на сонячному Кіпрі. Закохані побували у відпустці, на яку чекали нетерпляче. Поки Тарас грався з синами на березі моря, Олена забавляла маленьку донечку Марію.

Маша Єфросиніна

Телеведуча приєдналася до числа зіркових колег, які для відпочинку з дітьми обрали Туреччину. Там Маша могла лише мріяти про релакс біля басейну чи моря, оскільки більшість часу проводила з сином Олександром в аквапарку.

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Влад Яма

Танцюрист з коханою Ліліаною та сином Леоном відпочивав у курортному містечку Аніссарас, що розташоване в Греції. Декілька прекрасних днів вони провели на узбережжі Егейського моря.