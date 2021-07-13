Оскільки літо в Україні дуже спекотне, час біля водойм – неоціненний. Також інші країни відкривають кордони, тому українці повертаються до мандрівок. Як і де подорожують відомі люди – дізнавайтеся у матеріалі Showbiz 24.

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Де відпочивають українські зірки

Настя Каменських і Потап

Днями Настя разом із чоловіком Потапом відправилася на море. Зірка не розсекречує, де саме відпочиває, проте, ймовірно, це Туреччина. Каменських мала концерт в готелі, де зупинилася. Артистка поєднала відпочинок на пляжі та роботу, чому неабияк рада.

Маша Єфросиніна

Телеведуча повезла сина на море. Для відпустки з нащадком Маша обрала готель у місті Кемер, що в сонячній Туреччині. В інстаграм-сторіз Єфросиніна ділиться найяскравішими моментами зі спільного відпочинку. Зокрема вона разом із Олександром побувала в аквапарку та насолоджується кожним моментом, адже головне – щасливий син.

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Світлана Тарабарова

Артистка вже декілька років не була на морі й після насичених робочих буднів, материнських справ і тривалого карантину все-таки відправилася закордон. Разом із коханим Світлана провела декілька незабутніх днів у Болгарії.

Соня Плакидюк

Фотографиня насолоджувалася літніми днями в Туреччині. Вона публікувала мальовничі кадри з сонячної Анталії, де наповнювалася енергією.

Влад Яма

Танцівник з дружиною та сином на святкування 39-річчя відправився у Грецію. Там він з коханою був 9 років тому. Тепер вони повернулися з нащадком й насолоджуються довгоочікуваним літнім відпочинком на узбережжі.

Володимир Жогло

Гуморист Володимир Жогло з дружиною Іриною та маленьким сином провів відпустку в Єгипті. Це одна з найпопулярніших країн серед українських туристів. Це був перший політ первістка зіркового подружжя, тому він для них став особливим.

Санта Дімопулос

Красуня разом з сім'єю відпочиває на Лазуровому березі у Франції. Санта розповідала, що там вона наповнюється енергією, це її місце сили.

Сергій і Сніжана Бабкіни

Раніше знамените подружжя було на активному відпочинку в Туреччині. Там Сергій та Сніжана проводили час разом із дітьми.

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Згодом закохані вирушили у Мілан, де відвідують найвизначніші місця. Прихильникам пари цікаво, як в час коронавірусу, коли Європа закрита, їм вдалося потрапити в Італію.

Оля Полякова

Співачка також відпочивала в Туреччині. Там вона часто поєднувала роботу з відпочинком, хизувалася розкішною фігурою у відвертих купальниках і просто отримувала задоволення від кожного моменту.

Тарас Тополя та Alyosha

Зіркова пара для літньої відпустки обрала мальовничий Кіпр. Артисти полетіли на острів разом із трьома дітьми. Вже зовсім скоро вони ніжитимуться на узбережжі та прийматимуть сонячні ванни.

Оля Цибульська

Виконавиця для перезавантаження, як і більшість її колег, обрала Туреччину. Оля зупинилася у популярному готелі неподалік від моря й багато часу проводила на пляжі.