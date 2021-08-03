Український виконавець Сергій Танчинець нещодавно активно гастролював містами України з гуртом БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Тепер він відправився на довгоочікуваний відпочинок на Кіпр разом з сім'єю.

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Сергій Танчинець з родиною на Кіпрі

Співак ділиться світлинами з відпустки на особистій сторінці в інстаграмі. Він відпочиватиме з дружиною Ганною, старшою донькою Анастасією та сином Лук'яном 7 днів.

На Кіпрі Сергій Танчинець з родиною подорожує на човнах і катерах, засмагає на сонці та розважається на свіжому повітрі. Також артист влаштував акустичний виступ для шанувальників у готелі.

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Зазначимо, що на Кіпрі раніше відпочивала Alyosha і Тарас Тополя разом з трьома дітьми. Найчастіше українські знаменитості для відпусток обирають Туреччину (там відпустку провели Катя Осадча з Юрієм Горбуновим, Сергій Притула, Маша Єфросиніна та Оля Цибульська).