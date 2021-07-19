Шанувальники Сергія Притули переконані, що він відпочиває у Туреччині, та навіть просять передати вітання учасниці "Танців з зірками" Олені Шоптенко, яка перебуває в місті Бодрум. Поки одні бажають кумиру незабутньої відпустки, інші цікавляться, чи в повному складі вони полетіли за кордон.

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Ведучий розповів, що вони з Христиною взяли з собою всіх дітей – 13-річного Дмитра, 3-річну Соломію та Стефанію, якій невдовзі виповниться два місяці. Крихітка народилася 25 травня. За словами Сергія Притули, її немає на фото, бо вона "ще встидається до знимки".

Осьо вам сердечко з відпустки! Діти. Жінка. Море. Книги. Сон. Відпочинком задоволений. Чого і Вам бажаю! Отримувати задоволення. І від роботи, і від відпочинку,

– поділився шоумен.

Він доповнив публікацію милими фото з дітьми. На одному з кадрів Сергій Притула з Соломією позував на яхті в рятувальних жилетах. На камеру дівчинка показувала сердечко. На іншій світлині він з'явився з Дмитром, який був за штурвалом яхти.

Сергій Притула на відпочинку з донькою / Фото з фейсбуку ведучого

Сергій Притула на відпочинку з сином / Фото з фейсбуку ведучого

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В інстаграм-сторіс Сергій Притула опублікував ще одне зворушливе фото з донечкою. Разом вони розважалися водними пістолетами. Схоже, поки Катерина опікується наймолодшою Стефанією, ведучий забавляє старших.

Сергій Притула на відпочинку з донькою / Фото з інстаграму ведучого