43-річна Лідія Таран сама виховує доньку від Андрія Доманського. Дівчата обожнюють активний відпочинок – ходять у басейн, катаються на сап бордах, лижах і велосипедах. Улюблений вид транспорту вони відшукали навіть у Франції.

До теми Лідія Таран відпочиває у Франції з 13-річною донькою: фото

Телеведуча та Василина влаштували велосипедну прогулянку французьким селищем. Вони сіли на "дирчики" 1966 року. Їм цілих 55 років! На диво, раритетні велосипеди марки Velosolex досі на ходу.

Французи можуть нам фору дати. Вони плекають усе, що ми вважаємо непотребом,

– поділилась Лідія Таран.

На велосипеді зірка каталась у сміливому літньому образі. На ній короткі білі шорти та ніжно-блакитний топ на тонких бретелях. Так, вона засвітила спортивне підтягнуте тіло. Волосся Лідія Таран розпустила, а макіяж наносити не стала. Донька сфотографувала її з незвичного ракурсу, захопивши в кадр ромашки.

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