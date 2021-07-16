У Францію Санта Дімопулос полетіла на цілий місяць. Компанію їй склали донька Софія, племінники та чоловік-бізнесмен Ігор Кучеренко з дітьми від першого шлюбу. Велика сім'я зупинилась у розкішній віллі неподалік моря, тому зірка займається спортом на свіжому повітрі.

До теми Каменських, Єфросиніна, Тарабарова: де цього літа відпочивають українські зірки

У п'ятницю вранці, 16 липня, Санта Дімопулос впала під час пробіжки крутим спуском. Вона показала закривавлені коліна, руки та плече.

Я з розбитими колінами, ліктями й плечем. Немає лиха без добра. З обриву не звалилася, голову не пошкодила і зазвичай після такого відбувається щось дуже прекрасне й чарівне,

– поділилась зірка.

За словами Санти, перед пробіжкою в неї промайнула думка, що вона впаде й буде змушена маскувати рани. На жаль, інтуїція її не підвела. Однак вона не втрачає оптимізму. Єдине, через що засмутилася Санта Дімопулос – це те, що травмувалась вона перед світським заходом, який відбудеться ввечері.

"Раніше я б билася в істериці, зараз – навіть думка відчаю не промайнула! Це приголомшливе відкриття для мене, адже в екстремальних ситуаціях відразу зрозуміло, що відбувається всередині тебе насправді", – додала переможниця "Танців з зірками".

Для перегляду фото гортайте вправо

Санта Дімопулос травмувалась у Франції / Фото з інстаграму зірки