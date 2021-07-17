Зіркове подружжя з молодшою донькою прилетіло в місто Хургада й оселилось у 5-зірковому готелі, в якому неодноразово відпочивали представники шоу-бізу. Ольга Сумська, Віталій Борисюк і 19-річна Ганна релаксують в басейні, у морі та влаштовують світські вечері в місцевих ресторанах.

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"Перший день відпочинку. Червоне море, ніяких медуз, акул! Яка це фантастика, не хочеться вилазити. Море градусів 30, не менше. Добре, що ми не вийшли в полуденне сонце, бо згоріли б", – розповіла акторка.

Ольга Сумська поділилась з підписниками, що в Єгипті нарешті зможе відпочити від шаленого графіку. Вона пригадала гастрольний тур у період рекордної спеки та жахливі умови в потягах Укрзалізниці. Акторку обурювало те, що в купейних вагонах не було кондиціонерів.

Після насиченого графіка, вагонів без кондиціонерів, гастрольних подорожей, весь негатив як рукою зняло,

– заявила зірка.

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У липні до Єгипту поїхало мало українських зірок. На узбережжі Червоного моря відпочиває лише учасник "Вар'яти-шоу" Володимир Жогло з дружиною Іриною і сином.

Додамо, перед подорожжю до Єгипту акторка з донькою мандрувала Україною та побувала в Тунелі кохання, що на Рівненщині. В особистому профілі Ольга Сумська висловлювала захоплення туристичною пам'яткою.