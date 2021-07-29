Відома українська співачка Тіна Кароль користується літньою порою, тому услід за колегами вирушила у відпустку. Вона поділилась кадрами з відпочинку в інстаграм-сторіз на особистій сторінці.
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Тіна Кароль в Ісландії з сином
Тоді як більшість українських зірок обирають для відпочинку Туреччину, Єгипет чи Грецію, виконавиця відправилась до Ісландії. Разом з нею поїхав і 12-річний син Веніамін, який проводить канікули разом з зірковою матусею. Влітку Тіна Кароль намагається якнайбільше часу приділяти хлопцеві, адже навчається він у Великій Британії.
Співачка показала зворушливе фото з Веніаміном, де цілує його в щоку. Мама з сином позували на тлі скель у теплому одязі. Тіна Кароль постала перед камерою без макіяжу, продемонструвавши натуральну красу.
Тіна Кароль з сином / Фото з інстаграму Тіни Кароль
Знаменитість з сином відвідує різні архітектурні пам'ятки та насолоджується пейзажами. Також вони побачили вулкан і застиглу лаву.
Тіна Кароль показала фото з відпочинку в Ісландії / Фото з інстаграм-сторіз зірки
Де відпочивають українські зірки
- Знамените подружжя ведучих – Катя Осадча та Юрій Горбунов разом з сином полетіли в Туреччину. Вони проводять час у місті Бодрум.
- Співачка Джамала також відпочиває в Туреччині. Однак вона відправилась до міста Ефес, де побувала на екскурсії.
- Телеведуча Леся Нікітюк натомість насолоджувалась пляжем та краєвидами у Чорногорії. Вона нещодавно повернулась до Києва.