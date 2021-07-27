Цього літа телеведуча Катя Осадча неодноразово була за кордоном, однак не на відпочинку, а на зйомках. Після численних інтерв'ю та гучних заходів вагітна знаменитість поставила роботу на паузу й присвятила себе сім'ї. З фото, які подружжя зробило в літаку, видно, що на спільну відпустку пара чекала довго.

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До Туреччини вони летіли бізнес-класом, а зупинились у розкішному п'ятизірковому готелі в місті Бодрум. Катя Осадча та Юрій Горбунов не встигли засвітити апартаменти, однак показали басейн, що розташований біля їхнього номера. Шоумен навіть встиг поплавати в ньому з 4-річним сином Іваном. Той був у нарукавниках.

"Нарешті! Довгоочікувана відпустка! Відважна четвірка шпацірує по пляжу", – поділився Юрій Горбунов, маючи на увазі майбутнього малюка, яким вагітна Осадча.

Перші фото з відпустки Каті Осадчої та Юрія Горбунова

Юрій Горбунов з Катею Осадчою / Фото з інстаграму ведучого

Юрій Горбунов з сином Іваном / Фото з інстаграму ведучого

Катя Осадча і Юрій Горбунов з сином /Фото з інстаграму ведучого

До слова, не лише Катя Осадча та Юрій Горбунов проводять відпустку з сином: