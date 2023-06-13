Раніше Полтавська розповідала, що познайомилася з шоуменом у соцмережі і вже після другого побачення пара з’їхалася. Спочатку вони жили у квартирі, де Остапчук будував стосунки з колишньою Христиною Горняк, а згодом з’їхали на орендовану.

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Коли почався роман Остапчука з новою дівчиною

Підписники запитали в Катерини Полтавської, як давно вона у стосунках з Остапчуком. "Дев'ятий місяць", – відповіла дівчина.



Скільки Остапчук зустрічається з Полтавською / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Виходить, що пара почала зустрічатися в жовтні 2022 року. Саме тоді почали ширитися чутки, що Остапчук оформив розлучення зі своєю другою дружиною, нотаріускою Христиною Горняк. Нагадаємо, що пара одружилася у жовтні 2020 року, за рік після знайомства. Тоді Христина взяла прізвище Остапчука і у січні вона зізнавалася, що так і не змінила прізвище в паспорті.

Що відомо про нові стосунки Володимира Остапчука