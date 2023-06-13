Раніше Полтавська розповідала, що познайомилася з шоуменом у соцмережі і вже після другого побачення пара з’їхалася. Спочатку вони жили у квартирі, де Остапчук будував стосунки з колишньою Христиною Горняк, а згодом з’їхали на орендовану.
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Коли почався роман Остапчука з новою дівчиною
Підписники запитали в Катерини Полтавської, як давно вона у стосунках з Остапчуком. "Дев'ятий місяць", – відповіла дівчина.
Скільки Остапчук зустрічається з Полтавською / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Виходить, що пара почала зустрічатися в жовтні 2022 року. Саме тоді почали ширитися чутки, що Остапчук оформив розлучення зі своєю другою дружиною, нотаріускою Христиною Горняк. Нагадаємо, що пара одружилася у жовтні 2020 року, за рік після знайомства. Тоді Христина взяла прізвище Остапчука і у січні вона зізнавалася, що так і не змінила прізвище в паспорті.
Що відомо про нові стосунки Володимира Остапчука
- Володимир Остапчук понад півроку приховував свій роман. Лише у квітні ведучий офіційно підтвердив стосунки з 22-річною Катериною Полтавською, показавши спільні фото.
- Раніше Полтавська розповідала, що це її перші серйозні стосунки, і, як з'ясувалося, зустрічатися з зіркою вона не хотіла. Дівчина зізнавалася, що "морозила" ведучого після першого побачення.
- Володимир старший за свою кохану на 16 років. Батьки Катерини Полтавської, за її словами, спокійно відреагували на це та вже знайшли спільну мову з ведучим.
- Остапчук також вже познайомив своїх батьків з 22-річною дівчиною Катею, коли ті приїжджали до Києва. Полтавська тоді зняла розмову шоумена з мамою.
- Проте не всі шанувальники вірять у щире кохання пари. Зокрема, дехто запитує, яке це за рахунком кохання у Остапчука, а хтось навіть просить, щоб він не розбив серце юній дівчині.
- Раніше закохані навіть спровокували чутки про одруження. 22 лютого і Остапчук, і Полтавська опублікували інтригуючі сторіс з документ-сервісу "Готово", де можна оформити шлюб за добу. Чи дійсно пара одружена – точно невідомо.