Хтось з 35-тисячної аудиторії Каті Полтавської в інстаграмі запитав, чи вірить вона в кохання з першого погляду. Дівчина відповіла, що з нею такого не траплялося, бо навіть успішний і відомий Остапчук сподобався їй не одразу.

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Як дівчина Остапчука "морозилася" від нього

Виявляється, блогерка відмовилася йти з Остапчуком на каву на ранок після першого побачення.

Після нашого першого побачення з моїм хлопцем на наступний день він запросив мене на каву вранці, а я відповіла, що вранці каву не п'ю! Я просто хотіла від нього морозитися, тому треба було щось швидко вигадати, ми говорили по телефону. А нічого розумнішого в голову не прийшло, як ви розумієте,

– пригадала Катя Полтавська.

Як розповів їй Остапчук згодом, така відповідь його дуже здивувала: "Зараз він каже, що тоді подумав: "А коли її (каву, – 24 канал), бл*ть, п'ють".

Дівчина Остапчука розповіла, як морозилася від нього / Фото зі сторіс