Ранее Полтавская рассказывала, что познакомилась с шоуменом в соцсети и уже после второго свидания пара съехалась. Сначала они жили в квартире, где Остапчук строил отношения с бывшей Кристиной Горняк, а потом съехали на арендованную.
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Когда начался роман Остапчука с новой девушкой
Подписчики спросили у Екатерины Полтавской, как давно она в отношениях с Остапчуком. "Девятый месяц", – ответила девушка.
Сколько Остапчук встречается с Полтавской / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Выходит, что пара начала встречаться в октябре 2022 года. Именно тогда начали распространяться слухи, что Остапчук оформил развод со своей второй женой, нотариуской Кристиной Горняк Напомним, что пара вышла замуж в октябре 2020 года, через год после знакомства. Тогда Кристина взяла фамилию Остапчука и в январе она признавалась, что так и не сменила фамилию в паспорте.
Что известно о новых отношениях Владимира Остапчука
- Владимир Остапчук более полугода скрывал свой роман. Только в апреле ведущий официально подтвердил отношения с 22-летней Екатериной Полтавской, показав общие фото.
- Ранее Полтавская рассказывала, что это ее первые серьезные отношения и, как выяснилось, встречаться со звездой она не хотела. Девушка признавалась, что "морозила" ведущего после первого свидания.
- Владимир старше своей любимой на 16 лет. Родители Екатерины Полтавской, по ее словам, спокойно отреагировали на это и уже нашли общий язык с ведущим.
- Остапчук также познакомил своих родителей с 22-летней девушкой Катей, когда те приезжали в Киев. Полтавская тогда сняла разговор шоумена с мамой.
- Однако не все поклонники верят в искреннюю любовь пары. В частности, некоторые спрашивают, какая это по счету любовь у Остапчука, а кто-то даже просит, чтобы он не разбил сердце юной девушке.
- Раньше влюбленные даже спровоцировали слухи о браке. 22 февраля и Остапчук, и Полтавская опубликовали интригующие стороны из документ-сервиса "Готово", где можно оформить брак за сутки. Действительно ли пара замужем – точно неизвестно.