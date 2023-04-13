На такий крок Остапчук пішов після анонсу свого нового шоу, продюсером якого є Катерина Полтавська. Нагадаємо, що раніше Катя розповіла, чим її підкорив зірковий ведучий.
Важливо Остапчук познайомив батьків з 22-річною коханою і показав їм будинок, який купив з ексдружиною
Володимир виставив у сторіс перше спільне фото з дівчиною та написав, що любить її.
Остапчук підтвердив стосунки з Катериною Полтавською / Скриншот з його інстаграму
Цікаво, що Катерина також вперше виставила спільне фото з шоуменом. Вона написала, що пишається Остапчуком. "Мій найкращий ведучий і чудовий чоловік", – зазначила вона.
Остапчук з новою дівчиною Катериною / Фото з її інстаграму
Очевидно, що Полтавська, повертаючись додому з Остапчуком, сфотографувалася в ліфті свого будинку. Тепер же дівчина вирішила опублікувати спільне фото в соцмережі.
Після цього Катерина поділилася ще одним фото, на якому її цілує Володимир Остапчук.
Остапчук з новою дівчиною Катериною / Фото з її інстаграму
Що відомо про стосунки Володимира Остапчука з Катериною:
- Раніше Катя Полтавська натякала, що її роман з Остапчуком почався, коли він уже не був у шлюбі з Христиною Горняк. Тож вона нібито не знає, як відбити одруженого чоловіка.
- Хоч ЗМІ й соцмережі давно гудуть про їхній роман, стосунки вони приховували. Катя не показувала Остапчука у своєму профілі, а він "не світився" з нею в себе, бо "кохання треба берегти".
- Проте нещодавно товариш Володимира Остапчука розповів деталі особистого життя шоумена. Він заговорив про його новий роман. "Я знайомий із новою обраницею. Вони милі. Я радий за Вову, як за свого друга, у нього гарний смак", – сказав він.
- Додамо, що нещодавно закохані спровокували чутки про одруження, адже 22 лютого і Остапчук, і Полтавська опублікували інтригуючі сторіс з документ-сервісу "Готово", де, крім іншого, можна оформити шлюб за добу.
- До речі, днями Катерина відповідала на питання про весілля. З'ясувалося, що про білу сукню вона ніколи не мріяла, але весілля влаштувати хоче. Однак для дівчини це "просто вечірка", яка "нічого за собою не несе".