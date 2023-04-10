У Володимира Остапчука теплі стосунки з батьками, тож не дивно, що він уже познайомив їх з 22-річною Катею Полтавською, з якою зустрічається понад пів року. Як це було, дізнавайтеся далі.
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Остапчук познайомив батьків з коханою і показав будинок, який купив з ексдружиною
До Києва батьки Остапчука приїхали, щоб прибрати на кладовищі. З ними поїхала Катя і зняла розмову шоумена з мамою. Вийшло кумедно, адже ті пліткували про 50-річного знайомого, що розлучився з дружиною.
Коли зустрічаєшся з родичами, щоб обговорити інших родичів,
– з гумором підписав Остапчук.
Після кладовища шоумен повіз сім'ю в котеджне містечко "Золоче прованс", що за 15 кілометрів від Києва. Там розташований двоповерховий будинок, який він купив у шлюбі з другою дружиною Христиною Горняк. Вони разом розробляли дизайн, але добудувати своє сімейне гніздечко так і не встигли. Схоже, ведучий вирішив показати це місце мамі й тату.
"Мама сказала не позорить її в інтернеті", – підписав Остапчук і закрив обличчя батьків смайликами.
Остапчук з батьками біля будинку, який купив з ексдружиною / Фото зі сторіс
Остапчук біля будинку, який купив з ексдружиною Христиною / Фото зі сторіс
Як дівчина Остапчука відреагувала на знайомство з його батьками
У день знайомства з батьками Володимира Остапчука Катя зникла зі сторіс. Усе тому, що готувала свій фірмовий борщ, їздила з ними на кладовище та прибирала вдома. Дівчина, схоже, хвилювалася, але проявила себе як справжня господиня.
Вчора приїжджали його батьки. Тому я прибирала, готувала борщ, не матюкалася. То такий стрес був – годувати їх своїм борщем. Я до іспитів готувалася менше,
– прокоментувала Катерина Полтавська.
Дівчина Остапчука про знайомство з його батьками / Фото зі сторіс
Дівчина Остапчука про знайомство з його батьками / Фото зі сторіс
- До речі, днями Катерина відповідала на питання про весілля. З'ясувалося, що про білу сукню вона ніколи не мріяла, але весілля влаштувати хоче. Однак для дівчини це "просто вечірка", яка "нічого за собою не несе".