Остапчук вперше поділився відео з Катериною в Instagram, хоча раніше пара просто показували один одного в сторіс. Нещодавно Катя розповідала, як починалися їхні стосунки.

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Остапчук замилував відео з коханою

У новому відео закохані позували на тлі Києва, демонструючи ніжні почуття. Пара багато обіймалася та цілувалася. Володимир Остапчук вирішив не писати довгих промов під роликом і просто залишив емодзі у вигляді червоного серця та додав: "Лю".

До речі, Катерина перша поширила відео з Остапчуком в Instagram-stories, після чого запостила його у профілі. Проте її основну стосінку заблокували.

Не всі підписники пораділи за пару

Цим роликом ведучий викликав дискусію серед підписників, які не вірять у щире кохання пари. Зокрема, дехто запитав, яке це за рахунком кохання у Остапчука, чи не є стосунки награними, а хтось навіть просить, щоб він не розбив серце юній дівчині.

Що пишуть у коментарях Остапчуку:

"Гарна пара, але чи надовго?",

"Максимум рік, потім у Каті ще рік реабілітації у психологів",

"Сподіваюся, ти не розіб'єш серце цій дитині",

"Що знову? Я напевно пропустила щось",

"Усі жінки схожі",

"Начебто недавно інша була, швидко",

"Ну Остапчук дає".

"Я щось пропустила!? Він вдруге розлучився?".

Проте були і позитивні коментарі. Багато шанувальників вважають, що саме з Катериною Остапчук проживе все своє життя. Зазначимо, що Катя та Вова вже довгий час живуть разом.

Зауважимо, лише нещодавно Володимир Остапчук публічно підтвердив стосунки з 22-річною Катериною Полтавською. Різниця у віці бентежила шоумена лиш перші два місяці. Нагадаємо, що він старший за свою кохану на 16 років. Батьки Катерини Полтавської також спокійно відреагували на це та вже знайшли спільну мову з ним.