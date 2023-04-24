Остапчук вперше поділився відео з Катериною в Instagram, хоча раніше пара просто показували один одного в сторіс. Нещодавно Катя розповідала, як починалися їхні стосунки.
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Остапчук замилував відео з коханою
У новому відео закохані позували на тлі Києва, демонструючи ніжні почуття. Пара багато обіймалася та цілувалася. Володимир Остапчук вирішив не писати довгих промов під роликом і просто залишив емодзі у вигляді червоного серця та додав: "Лю".
До речі, Катерина перша поширила відео з Остапчуком в Instagram-stories, після чого запостила його у профілі. Проте її основну стосінку заблокували.
Не всі підписники пораділи за пару
Цим роликом ведучий викликав дискусію серед підписників, які не вірять у щире кохання пари. Зокрема, дехто запитав, яке це за рахунком кохання у Остапчука, чи не є стосунки награними, а хтось навіть просить, щоб він не розбив серце юній дівчині.
Що пишуть у коментарях Остапчуку:
- "Гарна пара, але чи надовго?",
- "Максимум рік, потім у Каті ще рік реабілітації у психологів",
- "Сподіваюся, ти не розіб'єш серце цій дитині",
- "Що знову? Я напевно пропустила щось",
- "Усі жінки схожі",
- "Начебто недавно інша була, швидко",
- "Ну Остапчук дає".
- "Я щось пропустила!? Він вдруге розлучився?".
Проте були і позитивні коментарі. Багато шанувальників вважають, що саме з Катериною Остапчук проживе все своє життя. Зазначимо, що Катя та Вова вже довгий час живуть разом.
Зауважимо, лише нещодавно Володимир Остапчук публічно підтвердив стосунки з 22-річною Катериною Полтавською. Різниця у віці бентежила шоумена лиш перші два місяці. Нагадаємо, що він старший за свою кохану на 16 років. Батьки Катерини Полтавської також спокійно відреагували на це та вже знайшли спільну мову з ним.