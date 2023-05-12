Цікаво, що наприкінці грудня закохані переїхали з житла, де раніше Володимир Остапчук жив з колишньою дружиною Христиною Горняк. Скільки вони жили там – точно невідомо, але пара разом вже близько року.
Цікаво Молода кохана Володимира Остапчука зізналася, чим їй подобається ведучий
Підписники запитали Катерину Полтавську, де вони познайомилися, на що вона відповіла, що в соцмережі – Володимир написав їй в Instagram.
Крім того, нова кохана Остапчука зізналася, що вони з’їхалися дуже швидко – вже після першого побачення.
На другій зустрічі ми з’їхалися. Досі не розуміємо, чому він (Остапчук – 24 Канал) запропонував і чому я погодилася. Каже, що такий душевний порив в нього був вперше,
– розповіла Катерина.
Катерина Полтавська розповіла про стосунки з Остапчуком / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Раніше Полтавська розповідала, що це її перші серйозні стосунки, і, як з'ясувалося, зустрічатися з зіркою вона не хотіла. Дівчина зізнавалася, що "морозила" ведучого після першого побачення.
Що відомо про нові стосунки Володимира Остапчука
- Нещодавно Володимир Остапчук підтвердив стосунків з 22-річною Катериною Полтавською, показавши спільні фото.
- Нагадаємо, що Володимир старший за свою кохану на 16 років. Батьки Катерини Полтавської, за її словами, спокійно відреагували на це та вже знайшли спільну мову з ведучим.
- Остапчук також вже познайомив своїх батьків з 22-річною дівчиною Катею, коли ті приїжджали до Києва. Полтавська тоді зняла розмову шоумена з мамою.
- Днями він замилував мережу романтичним відео з Катею. Проте не всі шанувальники повірили у щире кохання пари. Зокрема, дехто запитав, яке це за рахунком кохання у Остапчука, а хтось навіть попросив, щоб він не розбив серце юній дівчині.