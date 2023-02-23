Водночас багато шанувальників пари таки сумніваються у цьому. Крім того, на плітки вже відреагувала і колишня дружина Остапчука – Христина Горняк.

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Остапчук спровокував чутки про одруження

Зранку пара здивувала підписників – Катерина та Володимир запостили інтригуючі світлини у Instagram-Stories. Так, у них обох було фото з документ-сервісу "Готово", де, крім іншого, можна оформити шлюб за добу.

В мережі одразу припустили, що пара могла одружитися. Адже дівчина підписала дату: 22.02.2023 і поставила сердечко. Окрім того, Полтавська подякувала фанам за щось у соцмережах.



Катерина заінтригувала одруженням з Остапчуком / Скриншот з інстаграм-сторіз

Зазначимо, що на опублікованих після цього сторіз у Катерини не видно обручки на пальці, тож, ймовірно, це дійсно чутки і нічого більше. Офіційних коментарів від пари досі не було.

Колишня Остапчука відреагувала на чутки

У соцмережах колишню шоумена Христину Горняк почали засипати запитаннями, що вона про це думає з приводу цих чуток. Перш за все, вона офіційно підтвердила, що дійсно розійшлася з Володимиром Остапчуком, назвавши його колишнім.



Христина відреагувала на чутки про одруження Остапчука / Скриншот з інстаграму

Крім того, дівчина відповіла, що бажає Володимиру щастя з новою обраницею. "Я не слідкую за урочистими подіями свого колишнього, але якщо такі є, то я від душі бажаю йому щастя!" – зазначила вона.

Я ніколи не бажала і не буду бажати нікому нічого поганого. Я навпаки – з повагою ставлюся до усіх людей у моєму житті і точно знаю, що всі заслуговують на своє особливе. Життя продовжується, тож давайте жити його тут, а не в минулому,

– прокоментувала Христина.

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