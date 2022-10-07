Після того, як Слава Дьомін розповів, що Володимир Остапчук і Христина Горняк не живуть разом, до них прикута надмірна увага публіки. Натяки на їхній розрий є у всьому. Бодай у тому, що свої дні народження вони святкують одне без одного.
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Христина Горняк святкуватиме 36-річчя без Остапчука
Фоловери порадили блогерці відпочити, а вона оголосила, що відправляється в дівочий тур з подругами, з якими відсвяткує свій день народження. Судячи з цього, чоловіка Володимира Остапчука поряд з нею не буде.
Багато різних емоцій, тому ця дама завтра їде в дівочий тур з подругами зустрічати свої 36 років,
– поділилася Христина Горняк.
Христина Горняк відсвяткує день народження без Остапчука / Фото з інстаграм-сторіс
Цікаво, що у вересні, після того, як Володимир Остапчук повернувся з Канади, де вів благодійний аукціон і бачився з дітьми, Христина Горняк уже подорожувала з подругами. Вони їздили до Відня.
"Це так круто, що в мене є подруги. Ми можемо годинами разом тріщати, сміятись до сліз, інколи навіть щось одна з одною з'ясовувати, але ми – опора і величезна підтримка одна одної в радості і біді", – ділилася блогерка в інстаграмі. У коментарях писали, що це ще одне свідчення її розриву з Остапчуком:
- "Як часто, коли не клеїться в особистому, ми згадуємо про подруг";
- "Помітно зник з обрію чоловік, і помітно часто замелькали подруги. Це будні вільної жінки".