Після того, як Слава Дьомін розповів, що Володимир Остапчук і Христина Горняк не живуть разом, до них прикута надмірна увага публіки. Натяки на їхній розрий є у всьому. Бодай у тому, що свої дні народження вони святкують одне без одного.

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Христина Горняк святкуватиме 36-річчя без Остапчука

Фоловери порадили блогерці відпочити, а вона оголосила, що відправляється в дівочий тур з подругами, з якими відсвяткує свій день народження. Судячи з цього, чоловіка Володимира Остапчука поряд з нею не буде.

Багато різних емоцій, тому ця дама завтра їде в дівочий тур з подругами зустрічати свої 36 років,

– поділилася Христина Горняк.

Христина Горняк відсвяткує день народження без Остапчука / Фото з інстаграм-сторіс

Цікаво, що у вересні, після того, як Володимир Остапчук повернувся з Канади, де вів благодійний аукціон і бачився з дітьми, Христина Горняк уже подорожувала з подругами. Вони їздили до Відня.

"Це так круто, що в мене є подруги. Ми можемо годинами разом тріщати, сміятись до сліз, інколи навіть щось одна з одною з'ясовувати, але ми – опора і величезна підтримка одна одної в радості і біді", – ділилася блогерка в інстаграмі. У коментарях писали, що це ще одне свідчення її розриву з Остапчуком: