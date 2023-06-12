Христина Горняк шкодує, що не уклала шлюбний договір з колишній чоловіком. Вона обурена тим, що Остапчук із новою обраницею облаштовує їхній спільний будинок.

Цікаво Ховала заплакані очі: Наталі Портман помітили на прогулянці з чоловіком-зрадником

Тож, Христина вирішила звернутися до нової дівчини Остапчука, адже, за її словами, Катерина Полтавська слідкує за нею в Instagram. Вона попросила не чіпати їхній з ведучим будинок, допоки вони його не поділять.

Блогерка відповіла, що не ображається на цю ситуацію, але спершу її треба було вирішити з нею.

Перш ніж планувати зносити стіни у нашому з Володимиром спільному будинку, який ми будували ще у шлюбі і поки що не поділили, бажано зі мною це питання вирішити. Викупіть мою частину, наприклад, а потім зносьте, що бажаєте, будуйте і живіть. Негарно виходить красти,

– заявила Горняк.



Христина Горняк відповіла дівчині Остапчука / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Христина наголошує, що лише після того, як вони з Володимиром повністю вирішать питання з їхнім спільним будинком, там можна щось облаштовувати.

"Хотілось би, щоб у моєму будинку стіни не зносили, поки ми не вирішили питання, особливо те, кому він не належить", – додала Горняк.



Христина Горняк висловилася про спільний будинок / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що будівництво дому взяв на себе Остапчук. Водночас Христина заявляла, що "там є деяка маленька частина її грошима".

Додамо, що через вторгнення Росії будинок "заморозили", але у червні 2022 року шоумен оголосив, що добудує дім. Тоді ж Остапчук зізнався, що для закінчення ремонту потрібно щонайменше 80 тисяч доларів.