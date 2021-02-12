Наприкінці минулого року у світі розпочали вакцинацію від COVID-19. Влада активно закликає людей зробити щеплення, аби бути здоровими. Проте зірки шоу-бізнесу розділились на два табори: ті, хто вакцинувались та закликають своїх фанів підтримати їх, і ті, хто категорично проти.

Згідно із статистикою ВООЗ, 11 лютого зафіксовано близько 26 мільйонів заражених коронавірусом по всьому світі. Єдиним дієвим методом боротьби із цим захворюванням, на думку вчених, є вакцинація. Вкінці минулого року у світі почалось масове вакцинування людей, які старші 70-ти років, а також людей певних професій.

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Своєї черги на вакцинацію дочекались і відомі особистості, які своїм прикладом заохочують інших не боятись, а разом побороти пандемію. Редакція Showbiz 24 підготувала історії відомих особистостей, які публічно заявили свою думку щодо вакцинації.

Зірки, які вакцинувались від коронавірусу

Ієн Маккеллен

Одним з перших відомих постатей, які наважились зробити щеплення від коронавірусу, був Ієн Маккеллен – "Гендальф" з "Володаря перснів". 81-річний актор вакцинувався від COVID-19 та заявив, що відчуває "ейфорію" від цього. "Всі, хто прожив стільки ж, скільки і я, живі, тому що їм були зроблені попередні щеплення", – сказав легендарний актор. Фотографією з вакцинації він поділився у твіттері, та сказав, що для нього це особливий день, адже він отримав безболісну вакцину від терапевта.



Ієн Маккелен під час вакцинації / Фото з твіттера NHS England and NHS Improvement

Ентоні Гопкінс

83-річний актор фільму "Мовчання ягнят" Ентоні Гопкінс вакцинувався у власному автомобілі. Свою вакцину чоловік отримав у пресвітеріанському медичному центрі Лос-Анджелеса. Відео з вакцинацією він виставив у власній сторінці у фейсбуці та підписав: "Світло в кінці тунелю (після року добровільного карантину)". Під час щеплення Ентоні сидів у власній машині, у захисній масці та мав прозорий екран. У коментарях під відео фанати бажали актору здоров'я та довгих років життя.

Як Ентоні Гопкінс вакцинується проти COVID-19: відео

Єлизавета ІІ та принц Філіп

Королева Єлизавета ІІ та її чоловік, герцог Единбурзький, вакцинувалися від коронавірусу у Віндзорському замку. Це підтвердили представники Букінгемського палацу, повідомляє видання The Independent. Вакцинування проводив домашній лікар королівської родини. 94-річна королева Єлизавета та 99-річний принц Філіп зробили щеплення в першу чергу для того, аби уникнути спекуляції та дезінформації. Поки що невідомо, яку саме вакцину обрало королівське подружжя.



Єлизавета II та принц Філіп / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Джозеф та Джил Байдени

Новообраний президент США Джо Байден отримав першу дозу вакцини та щепився від коронавірусу у прямому ефірі. "Я роблю це, щоби продемонструвати, що люди повинні бути готовими, коли буде доступна вакцинація. Нема про що турбуватися",- сказав президент. Дружина Байдена теж першочергово зробила щеплення.

Як Джо Байден вакцинується від COVID-19: відео

Камала Гарріс

Камала Гарріс, обрана віцепрезидентка США, теж отримала свою першу дозу вакцини від COVID-19. Вона зробила щеплення під наглядом телекамер разом із президентом США, щоб показати людям, що це безпечно та закликати інших вакцинуватись. Чоловік віцепрезидентки Дуг Емгофф також отримав вакцину. Команда Байдена поставила за мету зробити 100 мільйонів щеплень від коронавірусу у США протягом перших 100 днів перебування адміністрації у Білому домі.

"That was easy!"



Watch the moment Vice President-elect Kamala Harris received Moderna's COVID-19 vaccine shot https://t.co/yg45Mqjooe pic.twitter.com/I31J5MdDaH — CBS News (@CBSNews) December 29, 2020

Олівер Стоун

Американський режисер Олівер Стоун теж вакцинувався проти коронавірусу. Щоправда, він обрав російську вакцину "Супутник V". "Я щепився кілька днів тому. Не знаю поки, наскільки це допоможе, але я чув багато позитивних відгуків про російську вакцину", – сказав Стоун. Також актор заявив, що не розуміє, чому західні країни ігнорують російський препарат, адже він теж може бути корисним.



Олівер Стоун / Фото з інстаграму Олівера Стоуна​

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Арнольд Шварценеггер

73-річний голівудський актор, зірка фільму "Термінатор" Арнольд Шварценеггер теж вакцинувався від коронавірусу, не виходячи з автомобіля. "Сьогодні був гарний день. Я ніколи не був таким щасливим, стоячи в черзі", – зізнався чоловік та подівся відео з вакцинування у соцмережах. "Залізний Арні" закликає усіх, хто має можливість, зробити щеплення, аби бути здоровими.

Дивіться відео, як Шварценеггер вакцинується від COVID-19:

Принц Чарльз та його дружина Камілла

Принц Чарльз Уельський разом з дружиною Каміллою, герцогинею Корнуольською, теж вакцинувались від коронавірусу. Процедуру проводив королівський лікар у резиденції Хайроув-хаус, де подружжя перебуває під час карантину. За повідомленням Daily Mail, королівська пара отримала дозу оксфордської вакцини AstraZeneca. Як стверджує близький друг родини, герцогиня Камілла була дуже задоволена процедурою.



Принц Чарльз та дружина Камілла / Фото Getty Images

Вера Вонг

Однією з останніх зірок свою дозу вакцини отримала американська модельєрка Вера Вонг. 71-річна жінка, яка вражає своїм молодим виглядом, отримала щеплення у центрі вакцинації в Нью-Йорку. Вона додала, що виконала "свою частину роботи".



Вера Вонг вакцинувалась від коронавірусу / Фото з інстаграму Вери Вонг

Відомі особистості, які проти вакцинації

Анвар Хадід

Анвар Хадід, молодший брат Джіджі і Белли Хадід, розповів у своєму інстаграмі, що він є противником вакцинування. Коли фанати 21-річного манекенника запитали, чи буде він робити щеплення, Анвар відповів, що він краще перехворіє коронавірусом, аби мати антитіла. "Або я просто захворію, або підчеплю інфекцію, і дай Боже вилікуюсь, отримавши антитіла, але я не хочу робити цей процес штучним. Наші тіла створені Богом і можуть значно більше, ніж ми думаємо". Після негативної реакції мережу він пояснив, що не є антивакцинатором, оскільки мав щеплення від інших хвороб, втім він рекомендує оцінювати свої можливості організму індивідуально, враховуючи позитивні та можливі негативні ефекти від щеплення, повідомляє The Independent.

Летиція Райт

Після того, як у Великій Британії почалось масове вакцинування, британська акторка, зірка "Чорної пантери" Летиція Райт поширила в своєму твіттері відео, на якому ведучий Томі Араемі висловив своє скептичне ставлення до щеплень. Про це повідомляли у The Hollywood Reporter. Проте після цього акторку розкритикували у коментарях, і вона видалила свої акаунти із твіттеру та інстаграму, а відео на ютубі було заблоковано через порушення правил сервісу. Летиша пояснила, що просто хотіла поділитись сумнівами щодо того, які речовини вміщує вакцина, і не очікувала на таку реакцію.



Летиція Райт у фільмі "Чорна пантера" / Фото IMDb

Дженні Маккарті

Модель та актриса Джені Маккарті активно виступає проти будь-яких вакцин. Вона – мама дитини з аутизмом і стверджує, що причиною існування такого захворювання є начебто токсини у складі вакцин. Акторка вважає, що вакцини – "це змова фармацевтичних компаній". Проте фанати Дженні скептично ставляться до такої позиції акторки, адже її часто звинувачують у розбіжності поглядів. До прикладу, зірка публічно заявила, що полюбляє ботокс, оскільки "у складі нього значно більше токсинів, ніж у вакцині".

Джессіка Біл

Американська акторка Джесіка Біл минулого року публічно виступала проти прийняття в штаті Каліфорнія законопроєкту, який розширяє можливості лікарів щодо вакцинації. Після цього її дуже розкритикували та звинуватили у пропаганді поширення пандемії. Проте акторка пояснила, що її просто неправильно зрозуміли. У виданні NBS повідомляли, що вона підтримує позицію, аби діти мали право робити щеплення, але вважає, що їхні батьки повинні мати вибір чи робити їм вакцинацію, чи ні.

Також скептично до вакцинації ставляться Роберт Де Ніро, Роб Шнайдер, Алісія Сільверстоун, Чарлі Шин.

Автор: Соломія Борух