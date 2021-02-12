В конце прошлого года в мире начали вакцинацию от COVID-19. Власти активно призывают людей сделать прививку, чтобы быть здоровыми. Однако звезды шоу-бизнеса разделились на два лагеря: те, кто вакцинировались и призывают своих фанатов поддержать их, и те, кто категорически против.

Согласно статистике ВОЗ, 11 февраля зафиксировано около 26 миллионов зараженных коронавирусом по всему миру. Единственным действенным методом борьбы с этим заболеванием, по мнению ученых, является вакцинация. В конце прошлого года в мире началось массовое вакцинирование людей, которые старше 70 лет, а также людей определенных профессий.

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Своей очереди на вакцинацию дождались и известные личности, которые своим примером поощряют остальных не бояться, а вместе побороть пандемию. Редакция Showbiz 24 подготовила истории известных личностей, которые публично заявили свое мнение касаемо вакцинации.

Звезды, которые вакцинировались от коронавируса

Иэн Маккеллен

Одним из первых известных фигур, которые решились сделать прививку от коронавируса, был Иэн Маккеллен – "Гэндальф" из "Властелина колец". 81-летний актер вакцинировался от COVID-19 и заявил, что испытывает "эйфорию" от этого. "Все, кто прожил столько же, сколько и я, живые, потому что им были сделаны предыдущие прививки", – сказал легендарный актер. Фотографией с вакцинации он поделился в твиттере, и сказал, что для него это особенный день, ведь он получил безболезненную вакцину от терапевта.



Иэн Маккелен во время вакцинации / Фото из твиттера NHS England and NHS Improvement

Энтони Хопкинс

83-летний актер фильма "Молчание ягнят" Энтони Хопкинс вакцинировался в собственном автомобиле. Свою вакцину мужчина получил в пресвитерианском медицинском центре Лос-Анджелеса. Видео с вакцинацией он выставил на своей странице в фейсбуке и подписал: "Свет в конце тоннеля (после года добровольного карантина)". Во время прививки Энтони сидел в своей машине, в защитной маске и имел прозрачный экран. В комментариях под видео фанаты желали актеру здоровья и долгих лет жизни.

Как Энтони Хопкинс вакцинируется против COVID-19: видео

Елизавета II и принц Филипп

Королева Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский, вакцинировались от коронавируса в Виндзорском замке. Это подтвердили представители Букингемского дворца, сообщает издание The Independent. Вакцинацию проводил домашний врач королевской семьи. 94-летняя королева Елизавета и 99-летний принц Филипп сделали прививки в первую очередь для того, чтобы избежать спекуляции и дезинформации. Пока неизвестно, какую именно вакцину выбрала королевская чета.



Елизавета II и принц Филипп / Фото с инстаграма королевской семьи

Джозеф и Джил Байдены

Новоизбранный президент США Джо Байден получил первую дозу вакцины и привился от коронавируса в прямом эфире. "Я делаю это, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы, когда будет доступна вакцинация. Не о чем беспокоиться", – сказал президент. Жена Байдена тоже в первую очередь сделала прививку.

Как Джо Байден вакцинируется от COVID-19: видео

Камала Харрис

Камала Харрис, избранная вице-президентка США, тоже получила свою первую дозу вакцины от COVID-19. Она сделала прививку под наблюдением телекамер вместе с президентом США, чтобы показать людям, что это безопасно, и призвать других прививаться. Муж вице-президентки Дуг Эмгофф также получил вакцину. Команда Байдена поставила цель сделать 100 миллионов прививок от коронавируса в США в течение первых 100 дней пребывания администрации в Белом доме.

"That was easy!"



Watch the moment Vice President-elect Kamala Harris received Moderna's COVID-19 vaccine shot https://t.co/yg45Mqjooe pic.twitter.com/I31J5MdDaH — CBS News (@CBSNews) December 29, 2020

Оливер Стоун

Американский режиссер Оливер Стоун тоже вакцинировался против коронавируса. Правда, он выбрал российскую вакцину "Спутник V". "Я привился несколько дней назад. Не знаю пока, насколько это поможет, но я слышал много положительных отзывов о российской вакцине", – сказал Стоун. Также актер заявил, что не понимает, почему западные страны игнорируют российский препарат, ведь он тоже может быть полезным.



Оливер Стоун / Фото с инстаграма Оливера Стоуна

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Арнольд Шварценеггер

73-летний голливудский актер, звезда фильма "Терминатор" Арнольд Шварценеггер тоже вакцинировался от коронавируса, не выходя из автомобиля. "Сегодня был хороший день. Я никогда не был таким счастливым, стоя в очереди", – признался мужчина и делся видео с вакцинации в соцсетях. "Железный Арни" призывает всех, кто имеет возможность, сделать прививку, чтобы быть здоровыми.

Смотрите видео, как Шварценеггер вакцинируется от COVID-19:

Принц Чарльз и его супруга Камилла

Принц Чарльз Уэльский вместе с супругой Камиллой, герцогиней Корнуольской, тоже вакцинировались от коронавируса. Процедуру проводил королевский врач в резиденции Хайроу-хаус, где супруги находятся во время карантина. По сообщению Daily Mail, королевская пара получила дозу оксфордской вакцины AstraZeneca. Как утверждает близкий друг семьи, герцогиня Камилла была очень довольна процедурой.



Принц Чарльз и жена Камилла / Фото Getty Images

Вера Вонг

Одной из последних звезд свою дозу вакцины получила американская модельер Вера Вонг. 71-летняя женщина, которая поражает своим молодым видом, получила прививку в центре вакцинации в Нью-Йорке. Она добавила, что выполнила "свою часть работы".



Вера Вонг вакцинировалась от коронавируса / Фото с инстаграма Веры Вонг

Известные личности, которые против вакцинации

Анвар Хадид

Анвар Хадид, младший брат Джиджи и Беллы Хадид, рассказал в своем инстаграме, что он является противником вакцинации. Когда фанаты 21-летнего манекенщика спросили, будет ли он делать прививку, Анвар ответил, что он лучше переболеет коронавирусом, чтобы иметь антитела. "Или я просто заболею, или подцеплю инфекцию, и, дай Бог, вылечусь, получив антитела, но я не хочу делать этот процесс искусственным. Наши тела созданы Богом и могут гораздо больше, чем мы думаем". После негативной реакции сети он объяснил, что не является антивакцинатором, поскольку имел прививки от других болезней, впрочем, он рекомендует оценивать свои возможности организма индивидуально, учитывая положительные и возможные негативные эффекты от прививки, сообщает The Independent.

Летиция Райт

После того, как в Великобритании началось массовое вакцинирование, британская актриса, звезда "Черной пантеры" Летиция Райт распространила в своем твиттере видео, на котором ведущий Томи Араеми выразил свое скептическое отношение к прививкам. Об этом сообщали в The Hollywood Reporter. Однако после этого актрису раскритиковали в комментариях, и она удалила свои аккаунты с твиттера и инстаграма, а видео на ютубе было заблокировано из-за нарушения правил сервиса. Летиция объяснила, что просто хотела поделиться сомнениями относительно того, какие вещества содержит вакцина, и не ожидала такой реакции.



Летиция Райт в фильме "Черная пантера" / Фото IMDb

Дженни Маккарти

Модель и актриса Дженни Маккарти активно выступает против любых вакцин. Она – мама ребенка с аутизмом и утверждает, что причиной существования такого заболевания является как бы токсины в составе вакцин. Актриса считает, что вакцины – "это заговор фармацевтических компаний". Однако фанаты Дженни скептически относятся к такой позиции актрисы, ведь ее часто обвиняют в разногласиях взглядов. К примеру, звезда публично заявила, что любит ботокс, поскольку "в составе него гораздо больше токсинов, чем в вакцине".

Джессика Бил

Американская актриса Джессика Бил в прошлом году публично выступала против принятия в штате Калифорния законопроекта, который расширяет возможности врачей по вакцинации. После этого ее очень раскритиковали и обвинили в пропаганде распространения пандемии. Однако актриса объяснила, что ее просто неправильно поняли. В издании NBS сообщали, что она поддерживает позицию, чтобы дети имели право делать прививки, но считает, что их родители должны иметь выбор делать им вакцинацию или нет.

Также скептически к вакцинации относятся Роберт Де Ниро, Роб Шнайдер, Алисия Сильверстоун, Чарли Шин.

Автор: Соломия Борух