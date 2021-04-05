Знаменита американська співачка Мерая Кері поповнила ряди зірок, що вакцинувались від коронавірусу. Артистка поділилась відео, де продемонструвала увесь процес.

Відома 51-річна американська співачка Мерая Кері вакцинувалась від коронавірусу. Зірка повідомила про це на своїй сторінці в інстаграмі, оприлюднивши відео повного процесу.

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Мерая Кері зробила щеплення від COVID-19

Артистка під час процедури зняла відеоролик. Співачка зізналась, що трохи нервується. Вона сильно стиснула руку, однак лікарка попросила її розслабитися.

Я знімаю, ось в чому проблема, я у своїй знімальній позиції,

– з гумором сказала зірка.

Під час уколу Мерая Кері закричала, але потім зраділа та почала плескати у долоні. Вона додала, що тільки нещодавно люди змирилися з тим, що потрібно мити руки та дотримуватися заходів безпеки. Та вже зараз цю проблему, з якою стикнулось суспільство, можна вирішити кардинально.

"Побічний ефект вакцини: G6", – написала Мерая Кері під відеороликом.

Зірки, які отримали щеплення