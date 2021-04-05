Мерая Кері показала, як робила щеплення від коронавірусу: відео
Знаменита американська співачка Мерая Кері поповнила ряди зірок, що вакцинувались від коронавірусу. Артистка поділилась відео, де продемонструвала увесь процес.
Джерело:інстаграм Мераї Кері
Відома 51-річна американська співачка Мерая Кері вакцинувалась від коронавірусу. Зірка повідомила про це на своїй сторінці в інстаграмі, оприлюднивши відео повного процесу.
Дивіться також Блейк Лайвлі вакцинувалась від COVID-19 услід за чоловіком: фото
Мерая Кері зробила щеплення від COVID-19
Артистка під час процедури зняла відеоролик. Співачка зізналась, що трохи нервується. Вона сильно стиснула руку, однак лікарка попросила її розслабитися.
Я знімаю, ось в чому проблема, я у своїй знімальній позиції,
– з гумором сказала зірка.
Під час уколу Мерая Кері закричала, але потім зраділа та почала плескати у долоні. Вона додала, що тільки нещодавно люди змирилися з тим, що потрібно мити руки та дотримуватися заходів безпеки. Та вже зараз цю проблему, з якою стикнулось суспільство, можна вирішити кардинально.
"Побічний ефект вакцини: G6", – написала Мерая Кері під відеороликом.
Зірки, які отримали щеплення
- 81-річний актор з "Володаря Перснів" Ієн Маккеллен;
- 83-річний актор Ентоні Гопкінс;
- режисер Олівер Стоун;
- 94-річна королева Єлизавета II та 99-річний принц Філіп;
- 73-річний актор Арнольд Шварценеггер;
- принц Чарльз і герцогиня Камілла;
- 71-річна модельєрка Вера Вонг;
- кантрі-співачка Доллі Партон;
- Мішель і Барак Обама;
- акторка Шерон Стоун;
- актор Раян Рейнольдс
Поділитися новиною