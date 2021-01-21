Американський актор Арнольд Шварценеггер отримав щеплення від коронавірусу. 73-річний актор вакцинувався у Лос-Анджелесі, Каліфорнія, перебуваючи в машині.

Голлівудський актор та зірка фільму "Термінатор" отримав вакцину у руку через вікно автомобіля. Медсестра у захисних ручках та масці ввела йому препарат, поки актор перебував на передньому пасажирському сидінні автівки. Він також був у медичній масці.

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"Сьогодні був гарний день. Я ніколи не був таким щасливим, стоячи в черзі", – зізнався чоловік. "Залізний Арні" також закликав усіх, хто має можливість, "приєднуватися до нього" та реєструватися для отримання ін'єкції препаратом від коронавірусу.

"Їдь зі мною, якщо хочеш жити", – процитував актор відомий вислів з кінострічки "Термінатор" у своєму інстаграмі. Відеозапис актора вже отримав популярність у мережі, а прихильники не стримують свого захвату від оригінальності Арнольда.

Нагадаємо, що минулого року кіноактор пережив операцію на серце – йому зробили заміну аортального клапана. Втім, він вирішив вакцинуватись і продовжує свої щоденні тренування для підтримання фізичної форми.

Хто ще із зірок вакцинувався від коронавірусу?

Одним з перших щеплення отримав 81-річний британський актор Ієн Маккеллен, який зіграв у "Володарі перснів". Вакцинувались також британська королева Єлизавета II та її чоловік Філіп. Щеплення теж отримали Джо і Джилл Байдени, Камала Гарріс та інші впливові політики. Режисер Олівер Стоун теж вакцинувався, щоправда, російським препаратом "Спутник V".