63-річна американська акторка Шерон Стоун отримала перше щеплення від коронавірусу. Голлівудська зірка опублікувала фото, зроблене в момент вакцинації.

Світові знаменитості одне за одним вакцинуються від коронавірусу й роблять це публічно. На особистій сторінці в інстаграмі Шерон Стоун розмістила фото, продемонструвавши, як отримала першу дозу вакцини від COVID-19.

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Шерон Стоун зробила вакцинувалася від коронавірусу

Відома акторка не стала ділитися, якою вакциною зробила щеплення. Як і її зіркові попередники, Шерон Стоун порадила не уникати вакцинації. Вона навіть прикріпила посилання на сторінку глобальної організації CORE, яка допомагає пройти тестування та отримати щеплення від COVID-19. Знаменитість запевнила, що записатися на процедуру легко.

"Отримала свою першу вакцину", – лаконічно підписала акторка промовисте фото.



Шерон Стоун вакцинувалася від коронавірусу / Фото Instagram / @sharonstone

Додамо, що в березні минулого року Шерон Стоун долучилася до флешмобу "Я залишаюсь вдома заради...". Якщо сама зірка коронавірусом не хворіла, то її молодша сестра Стоун Келлі мала важку форму COVID-19 та ледь поборола недугу. Тоді акторка була розлючена на противників маскового режиму, один з яких заразив її родичку, адже вона виходила з дому лише в аптеку.

Хто зі світових знаменитостей вакцинувався від коронавірусу: