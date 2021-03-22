Шерон Стоун зробила щеплення від коронавірусу
63-річна американська акторка Шерон Стоун отримала перше щеплення від коронавірусу. Голлівудська зірка опублікувала фото, зроблене в момент вакцинації.
Джерело:інстаграм Шерон Стоун
Світові знаменитості одне за одним вакцинуються від коронавірусу й роблять це публічно. На особистій сторінці в інстаграмі Шерон Стоун розмістила фото, продемонструвавши, як отримала першу дозу вакцини від COVID-19.
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Шерон Стоун зробила вакцинувалася від коронавірусу
Відома акторка не стала ділитися, якою вакциною зробила щеплення. Як і її зіркові попередники, Шерон Стоун порадила не уникати вакцинації. Вона навіть прикріпила посилання на сторінку глобальної організації CORE, яка допомагає пройти тестування та отримати щеплення від COVID-19. Знаменитість запевнила, що записатися на процедуру легко.
"Отримала свою першу вакцину", – лаконічно підписала акторка промовисте фото.
Шерон Стоун вакцинувалася від коронавірусу / Фото Instagram / @sharonstone
Додамо, що в березні минулого року Шерон Стоун долучилася до флешмобу "Я залишаюсь вдома заради...". Якщо сама зірка коронавірусом не хворіла, то її молодша сестра Стоун Келлі мала важку форму COVID-19 та ледь поборола недугу. Тоді акторка була розлючена на противників маскового режиму, один з яких заразив її родичку, адже вона виходила з дому лише в аптеку.
Хто зі світових знаменитостей вакцинувався від коронавірусу:
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81-річний актор з "Володаря Перснів" Ієн Маккеллен;
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83-річний актор Ентоні Гопкінс;
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режисер Олівер Стоун;
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королева Єлизавета ІІ та принц Філіп;
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73-річний голівудський актор Арнольд Шварценеггер;
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принц Чарльз і герцогиня Камілла;
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71-річна модельєрка Вера Вонг;
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духовний лідер Тибету Далай-лама;
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75-річна кантрі-співачка Доллі Партон;
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Мішель і Барак Обама.
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