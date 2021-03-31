Раян Рейнольдс вакцинувався від коронавірусу та пожартував про 5G
Відомий голлівудський актор Раян Рейнольдс опублікував світлину, де показав, як йому зробили щеплення від COVID-19. Він гумористично прокоментував теорії змови щодо вакцинації.
Джерело:інстаграм Раяна Рейнольдса
Відомий американський актор Раян Рейнольдс 31 березня у своєму інстаграмі оголосив, що щепився від коронавірусу. Навіть цього разу чоловік не втратив можливості пожартувати про одну з теорій змови.
До слова Шерон Стоун зробила щеплення від коронавірусу
Раян Рейнольдс вакцинувався
Знаменитість оприлюднив світлину, де показав процес щеплення. Він постав перед камерою у білій футболці та рожевій шапці й обов'язково із захисною маскою. Раян Рейнольдс не зазначив, дозу якої саме вакцини він отримав. Однак з гумором підписав кадр: "Нарешті отримав 5G". Так актор іронічно висловився про теорію змови щодо впливу 5G на пандемію та чіпування населення.
Раян Рейнольдс вакцинувався / Фото з інстаграму Раяна Рейнольдса
Реакція мережі
Підписники голлівудського актора схожим чином відповіли йому в коментарях та продовжили іронізувати на тему теорій змови.
- Тепер ти матимеш чудовий зв'язок завжди;
- Неймовірно прекрасний інтернет сьогодні вранці. Це варте того, щоб потерпіти біль у руці;
- Хочеться, щоб Раян тепер зміг насправді стати Дедпулом;
- Це схоже на початок нового супергеройського фільму;
- Отримав дозу вакцини, а мій телефон досі повільний. Що за сором.
Хто зі світових зірок щепився від коронавірусу
- 81-річний актор з "Володаря Перснів" Ієн Маккеллен;
- 83-річний актор Ентоні Гопкінс;
- режисер Олівер Стоун;
- 73-річний голівудський актор Арнольд Шварценеггер;
- 71-річна модельєрка Вера Вонг;
- Мішель і Барак Обама.
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