Відомий голлівудський актор Раян Рейнольдс опублікував світлину, де показав, як йому зробили щеплення від COVID-19. Він гумористично прокоментував теорії змови щодо вакцинації.

Відомий американський актор Раян Рейнольдс 31 березня у своєму інстаграмі оголосив, що щепився від коронавірусу. Навіть цього разу чоловік не втратив можливості пожартувати про одну з теорій змови.

До слова Шерон Стоун зробила щеплення від коронавірусу

Раян Рейнольдс вакцинувався

Знаменитість оприлюднив світлину, де показав процес щеплення. Він постав перед камерою у білій футболці та рожевій шапці й обов'язково із захисною маскою. Раян Рейнольдс не зазначив, дозу якої саме вакцини він отримав. Однак з гумором підписав кадр: "Нарешті отримав 5G". Так актор іронічно висловився про теорію змови щодо впливу 5G на пандемію та чіпування населення.



Раян Рейнольдс вакцинувався / Фото з інстаграму Раяна Рейнольдса

Важливо. Зв'язок 5G на пандемію коронавірусу дійсно довели, але з точністю до навпаки. Річ у тім, що COVID-19 допоміг прискорити розвиток впровадження та поширення нових технологій, у тому числі 5G та Wi-Fi 6. Натомість теорія про чіп у вакцині від коронавірусу також є фейко вою. Навіть найменша версія мікросхеми RFID є великою, тому не зможе поміститися у голку для вакцинації.

Реакція мережі

Підписники голлівудського актора схожим чином відповіли йому в коментарях та продовжили іронізувати на тему теорій змови.

Тепер ти матимеш чудовий зв'язок завжди;

Неймовірно прекрасний інтернет сьогодні вранці. Це варте того, щоб потерпіти біль у руці;

Хочеться, щоб Раян тепер зміг насправді стати Дедпулом;

Це схоже на початок нового супергеройського фільму;

Отримав дозу вакцини, а мій телефон досі повільний. Що за сором.

Хто зі світових зірок щепився від коронавірусу