Британський актор Ентоні Гопкінс щепився вакциною у власному автомобілі. Чоловік радий, оскільки ізоляція терміном у рік тепер закінчилась.

Джерело: фейсбук Ентоні Гопкінса

Свою вакцину чоловік отримав у пресвітеріанському медичному центрі Лос-Анджелеса.

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Ентоні Гопкінс вакцинувався від COVID-19

Відеодоказ щеплення зірка фільму "Мовчання ягнят" оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці. На ньому можна побачити захисну маску та прозорий екран. Лікарка, яка проводила вакцинацію у руку чоловіку, також була у захисних костюмі, масці та рукавичках. Укол для щеплення зробили у правій руці Гопкінса.

"Світло в кінці тунелю (після року добровільного карантину)", – написав Гопкінс у своєму дописі та подякував медикам.

У коментарях фанати зірки побажали кумиру здоров'я і довгих років життя.

Хто ще із зірок вакцинувався від коронавірусу?

Одним з перших щеплення від коронавірусу отримав 81-річний британський актор Ієн Маккеллен, який зіграв у "Володарі перснів". Вакцинувались також британська королева Єлизавета II та її чоловік Філіп. Щеплення теж отримали Джо і Джилл Байдени, Камала Гарріс та інші впливові політики. Режисер Олівер Стоун теж вакцинувався, щоправда, російським препаратом "Спутник V". Одним з останніх від COVID-19 вакцинувався Арнольд Шварценеггер.