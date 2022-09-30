Кохання переможе все: українські зірки, які одружилися під час війни

Повномасштабна війна не змогла зруйнувати кохання. Після 24 лютого в Україні утворилися тисячі нових сімей, серед яких багато зіркових пар.

Тепер ми цінуємо рідних ще більше. Хочеться якомога більше часу проводити з коханими, не розлучатися ні на мить. Які відомі люди вирішили об'єднати свої серця та одружитися під час війни – дізнавайтеся у матеріалі 24 каналу.

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Максим Девізоров та Світлана Гордієнко

26-річний кіноактор Максим Девізоров, відомий роллю Дениса в серіалі "Перші ластівки", одружився у травні. Він освідчився коханій по відеозв'язку, в останній день перед виїздом на фронт.

У РАЦС до обраниці Світлани актор приїхав з гарячої точки на Донеччині. З Донбасу Максима відпустили лише на один день, і він став одним з найважливіших у його житті.

Актори влаштували весільну церемонію в умовах воєнного часу. Максим прийшов на церемонію у військовій формі ЗСУ, а Світлана – у білій атласній сукні, масивних чорних чоботах і з віночком замість фати. Згодом подружжя запросило найрідніших у ресторан та влаштувало фотосесію.

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Лілія Літковська та Олександр Данилюк

Українська дизайнерка Лілія Літковська 7 липня вийшла заміж за екссекреталя РНБО Олександра Данилюка. Незадовго до цього політик потрапив в аварію на мотоциклі, зламав обидві ноги та був в інвалідному візку, однак це не завадило весіллю.

Лілія Літковська одягнула білосніжну сукню на довгий рукав від власного бренду. Обшиту сукню бісером Лілія доповнила бежевими туфлями-човниками та букетом з колосків пшениці. 40-річна дизайнерка довершила весільний look довгою фатою.

Євген Синельников і Наталія Кліпа

Євген Синельников з "Орла і решки" 12 серпня одружився вдруге. Його обраницею стала продюсерка з BADOEVTEAM Наталія Кліпа. Скромне весілля вони зіграли в домі режисера в Бучі, де разом з дітьми ховалися під час окупації.

Атмосферну церемонію провели на задньому дворі будинку серед лісу. Наречена Наталія Кліпа одягла мереживну сукню з відкритою спиною та змінними рукавами. Євген Синельников обрав світлі лляні штани, білу сорочку та яскраво-червоні кросівки.

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Андрій Рибак та його кохана Аліна

Учасник 1 сезону реаліті-шоу "Холостячка" Андрій Рибак одружився 20 серпня. У Києві він зіграв весілля з дівчиною Аліною, через яку пішов з проєкту. Закохані зібрали найрідніших в атмосферному закладі на даху однієї зі столичних багатоповерхівок.

Затишну локацію прикрасили великою кількістю живих квітів. Аліна обрала для особливого дня надзвичайно красивій сукні. Закохані обмінялися весільними обітницями, обручками. Серед весільних традицій також були: перший танець, розрізання торта, кидання букета.

Олег Сенцов і Вероніка Вельч

Український режисер Олег Сенцов, який з першого дня війни боронить Україну в лавах ЗСУ, одружився з коханою Веронікою Вельч. Наречений був на церемонії у військовій формі, а наречена – у вишиванці. Вони обоє щиро усміхалися і насолоджувалися цим моментом.

Саша Бо та Платон Тарнавський

Українська блогерка Саша Бо вийшла заміж за стоматолога Платона Тарнавського. Інфлюерсенка одягнула білу сукню з широким вирізом та декольте, туфлі на високих підборах. Її образ доповнив традиційний букет нареченої з півоній. Платон натомість одягнув світлий костюм.

Олександр Кривошапко та його кохана Марія

Учасник шоу "Х-фактор" Олександр Кривошапко одружився втретє. 13 вересня він розписався в Києві. Обраницею артиста стала косметологиня Марія, з якою він зустрічався щонайменше півтора року. Закохані не організовували гучної вечірки й сказали, що весілля відсвяткують за день після перемоги України.

Сергій Журавльов і його кохана Юліанна

Зірка серіалів "Клятва лікаря" та "Папік-2" Сергій Журавльов одружився. Він служить в ЗСУ, вже пів року стоїть на захисті України, але вирішив не відкладати реєстрацію шлюбу з коханою Юліанною. Закохані розписалися у РАЦСі та організували скромне святкування у колі найближчих друзів.

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Анна Трінчер та Олександр Волошин

Співачка Анна Трінчер і блогер Олександр Волошин 24 вересня розписалися в Києві. Наречена обрала для такого дня білу сукню, яка гарно підкреслила витончену фігуру. Довершила весільний look довгими сережками, лаконічною укладкою та ніжним макіяжем. Олександр позував поруч з дружиною в чорному смокінгу. Згодом подружжя поділилося весільним відео на спільну пісню "Лише ти і я".

Весільне відео Анни Трінчер та Олександра Волошина: дивіться відео онлайн

Єгор Козлов та Юлія Буйновська

Зірки серіалів – Єгор Козлов та Юлія Буйновська зареєстрували шлюб 22 вересня. Батьки молодят не змогли приїхати на церемонію, однак спостерігали за нею онлайн. Закохані відсвяткували особливий день у колі найрідніших, а потім відправилися на фотосесію на вулицях Києва. Євген та Юлія відмовилися від традиційного вбрання наречених, на весільній церемонії були в одязі коричневих відтінків.

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Війна змінює цінності. Те, що колись було дуже важливе, зараз немає жодного сенсу. І навпаки зараз ми розуміємо цінність сім'ї, рідних людей поряд. Деякі зіркові пари вирішили назавжди об'єднати свої серця перед Богом і повінчалися.

Даша Квіткова та Нікіта Добринін

Закохані взяли шлюб у церкві через 2 роки після одруження. Даша Квіткова розповіла, що рішення про вінчання вона з чоловіком прийняла ще до початку повномасштабного вторгнення. Через війну їхні плани зруйнувалися, але пережита розлука дала їм зрозуміти, що не потрібно тягнути.

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Ілона Гвоздьова та Іван Хом'ячук

Ілона Гвоздьова та її чоловік Іван повінчалися у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі. Вони взяли шлюб 9 вересня – у день народження донечки. Танцівниця поділилась, що звичайний розпис дуже відрізняється від шлюбу в храмі. Відчуття були зовсім іншими, більш трепетними. Ілона постала у білосніжній сукні з мереживом та легкою спідницею.