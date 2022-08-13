Про весілля 40-річного Євгена Синельникова розповів режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв. Саме він опублікував перші фото та відео з церемонії, яка відбулася 12 серпня у звільненій Бучі.

Читайте також "Ваш зять виявився г*мном": Ірина Білик звернулася до мами Наташі Корольової на концерті в Маямі

Яким було весілля Євгена Синельникова в деокупованій Бучі

Саме в цьому домі мої любі друзі переховувались у перший час війни. Два тижні в підвалі. Любов переможе все. Вірю у вас, люблю та знаю – це на все життя. Ви є одне в одного,

– прокоментував Алан Бадоєв.

Інтимну церемонію влаштували на задньому дворі будинку серед лісу. Наречена Наталія Кліпа одягла мереживну сукню з відкритою спиною та змінними рукавами. Євген Синельников обрав світлі лляні штани, білу сорочку та яскраво-червоні кросівки.

"Неймовірно пишаюся, моя люба. Переживши жах у Бучі, сьогодні ви тут, у колі найближчих друзів святкуєте народження нової сім'ї, неймовірні відчуття. Ми непереможні. Буча, серпень 2022. Люблю вас", – поділилася емоціями асистентка Алана Бадоєва Яна Мазана у своєму інстаграмі.

Увага! Наталія Кліпа – продюсерка в компанії Алана Бадоєва BADOEVTEAM та співзасновниця його рекламної агенції BADOEV ID. У неї двоє дітей від попередніх стосунків.

Як Синельников освідчився Наталії Кліпі під час окупації

Пропозицію коханій режисер "Орла і решки" зробив під час окупації Бучі, де росіяни просили у нього автограф під дулом автомата. Він усвідомив, що може так і не встигнути сказати Наталі головних слів.

"Я відчув, що якщо я цього не зроблю зараз, то можу цього не зробити ніколи. У мене обручки не було. Навіщо ця романтика? Скажи, що ти любиш. Вийшло навіть романтично. Незабутньо – це точно", – розповідав Євген Синельников.