Теперь мы дорожим родными еще больше. Хочется как можно больше времени проводить с любимыми, не расставаться ни на миг. Какие известные люди решили объединить свои сердца и жениться во время войны – узнайте дальше.

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Максим Девизоров и Светлана Гордиенко

26-летний киноактер Максим Девизоров, известный ролью Дениса в сериале "Первые ласточки", женился в мае. Он сделал предложение любимой по видеосвязи, в последний день перед выездом на фронт.

В ЗАГС к избраннице Светлане актер приехал с горячей точки в Донецкой области. Из Донбасса Максима отпустили всего на один день, и он стал одним из самых важных в его жизни.

Актеры устроили свадебную церемонию в условиях военного времени. Максим пришел на церемонию в военной форме ВСУ, а Светлана – в белом атласном платье, массивных черных сапогах и с венчиком вместо фаты. Впоследствии супруги пригласили самых родных в ресторан и устроили фотосессию.

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Лилия Литковская и Александр Данилюк

Украинская дизайнер Лилия Литковская 7 июля вышла замуж за экссекреталя СНБО Александра Данилюка. Незадолго до этого политик попал в аварию на мотоцикле, сломал обе ноги и был в инвалидной коляске, однако это не помешало свадьбе.

Лилия Литковская надела белое платье на длинный рукав от собственного бренда. Обшитое платье бисером Лилия дополнила бежевыми туфлями-челноками и букетом из колосков пшеницы. 40-летняя дизайнер довершила свадебный look длинной фатой.

Евгений Синельников и Наталья Клипа

Евгений Синельников из "Орла и решки" 12 августа женился во второй раз. Его избранницей стала продюсер из BADOEVTEAM Наталья Клипа. Скромную свадьбу они сыграли в доме режиссера в Буче, где вместе с детьми прятались во время оккупации.

Атмосферную церемонию провели на заднем дворе дома в лесу. Невеста Наталья Клипа надела кружевное платье с открытой спиной и сменными рукавами. Евгений Синельников выбрал светлые льняные брюки, белую рубашку и алые кроссовки.

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Андрей Рыбак и его любимая Алина

Участник 1 сезона реалити-шоу "Холостячка" Андрей Рыбак женился 20 августа. В Киеве он сыграл свадьбу с девушкой Алиной, из-за которой ушел из проекта. Влюбленные собрали самых родных в атмосферном заведении на крыше одной из столичных многоэтажек.

Уютную локацию украсили множеством живых цветов. Алина выбрала для особенного дня необыкновенно красивое платье. Влюбленные обменялись свадебными обетами, кольцами. Среди свадебных традиций также были первый танец, разрезание торта, бросание букета.

Олег Сенцов и Вероника Вельч

Украинский режиссер Олег Сенцов, с первого дня войны защищающий Украину в рядах ВСУ, женился на любимой Веронике Вельч. Жених был на церемонии в военной форме, а невеста – в вышиванку. Они оба искренне улыбались и наслаждались этим моментом.

Саша Бо и Платон Тарнавский

Украинская блоггерша Саша Бо вышла замуж за стоматолога Платона Тарнавского. Инфлюерсенка надела белое платье с широким вырезом и декольте, туфли на высоком каблуке. Ее образ дополнил традиционный букет невесты из пионов. Платон надел светлый костюм.

Александр Кривошапко и его возлюбленная Мария

Участник шоу "Х-фактор" Александр Кривошапко женился в третий раз. 13 сентября он расписался в Киеве. Избранницей артиста стала косметологиня Мария, с которой он встречался не менее полутора лет. Влюбленные не организовывали громкую вечеринку и сказали, что свадьбу отпразднуют через день после победы Украины.

Сергей Журавлев и его возлюбленная Юлианна

Звезда сериалов "Клятва врача" и "Папик-2" Сергей Журавлев женился. Он служит в ВСУ, уже полгода стоит на защите Украины, но решил не откладывать регистрацию брака с любимой Юлианной. Влюбленные расписались в ЗАГСе и организовали скромное празднование в кругу самых близких друзей.

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Анна Тринчер и Александр Волошин

Певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин 24 сентября расписались в Киеве. Невеста выбрала для такого дня белое платье, красиво подчеркнувшее изящную фигуру. Довершила свадебный look длинными серьгами, лаконичным укладкой и нежным макияжем. Александр позировал рядом с женой в черном смокинге. Впоследствии супруги поделились свадебным видео на общую песню "Лише ти і я".

Свадебное видео Анны Тринчер и Александра Волошина: смотрите видео онлайн

Егор Козлов и Юлия Буйновская

Звезды сериалов – Егор Козлов и Юлия Буйновская зарегистрировали брак 22 сентября. Родители новобрачных не смогли приехать на церемонию, однако наблюдали за ней онлайн. Влюбленные отпраздновали особый день в кругу самых родных, а затем отправились на фотосессию на улицах Киева. Евгений и Юлия отказались от традиционной свадебной одежды, на церемонии были в одежде коричневых оттенков.

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Война изменяет ценности. То, что когда-то было очень важно, сейчас нет никакого смысла. И наоборот, сейчас мы понимаем ценность семьи, родных людей рядом. Некоторые звездные пары решили навсегда объединить свои сердца перед Богом и обвенчались.

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Влюбленные вступили в брак в церкви через 2 года после женитьбы. Даша Квиткова рассказала, что решение о венчании она с мужем приняла еще до начала полномасштабного вторжения. Из-за войны их планы разрушились, но пережитая разлука дала им понять, что не нужно тянуть.

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Илона Гвоздева и Иван Хомякчук

Илона Гвоздева и ее муж Иван обвенчались в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре. Они вступили в брак 9 сентября – в день рождения дочери. Танцовщица поделилась, что обычная роспись очень отличается от брака в храме. Чувства были совсем другими, более трепетными. Илона предстала в белом платье с кружевом и легкой юбкой.