Після шоу "Холостячка" Андрій Рибак продовжив будувати стосунки з дівчиною Аліною, з якою зустрічався ще до участі в проєкті. Війна зміцнила їхні стосунки, тому закохані вирішили одружитися.

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Андрій не робив коханій офіційної пропозиції. На початку повномасштабного вторгнення дівчина поїхала за кордон, дуже сумувала за обранцем. Тоді Андрій написав їй: "Після війни вийдеш за мене заміж?". Та вони не змогли чекати закінчення війни, хотіли якомога швидше стати сім'єю, тому призначили церемонію на 20 серпня.

Яким було весілля Андрія Рибака та його коханої Аліни

Раніше Рибак розповідав, що кохана хоче лише розпис та сімейну вечерю в ресторані, а він хотів би додати до цього дня весільної атрибутики. Ввечері 20 серпня наречені зібрали рідних в друзів в атмосферному закладі, що розташований на даху однієї з київських багатоповерхівок.

Локацію прикрасили великою кількістю квітів, які додали ніжності. Аліна з'явилася перед коханим і гостями у надзвичайно красивій, жіночній сукні. Закохані обмінялися весільними обітницями, обручками. Серед весільних традицій також були: перший танець, розрізання торта, кидання букета.

Оскільки в країні триває війна, то не було гучної музики, танців. Все відбувалося в максимально затишній атмосфері. Андрій та Аліна просто зібрали найближчих, з якими прагнули провести цей особливий день.

Весілля Андрія Рибака та його коханої Аліни / Скриншоти з інстаграму