30-річний Олександр Кривошапко родом з Маріуполя. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну він заснував свій благодійний фонд "Братське серце", який допомагає переселенцям, а днями наважився на ще один важливий крок – розписався з коханою Марією.
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Ексчоловік Денисової Кривошапко одружився втретє
Марія тепер за моєю спиною! Ця історія про подолання. Ми багато пройшли й усвідомили. Разом створювали фонд і далі підемо також разом,
– прокоментував Олександр Кривошапко.
Він додав, що наразі не час для гучних святкувань, тож весілля гулятиме через день після перемоги України у війні з росією. "Тобто зовсім скоро", – наголосив співак.
Олександр Кривошапко з третьою дружиною Марією / Фото з інстаграму співака
"Щоразу, коли я засинаю в залі на дивані, він відносить мене в спальню на руках, дбайливо і ніжно, боячись розбудити. Я кохана, і це відчуваю кожну мить. Ми пройшли з тобою багато – злети, падіння, розлуку, якщо коротко. Зараз ми розчиняємося в ніжності, в одне одному, кайфуємо від кожної секунди разом, і це головне. Люблю тебе, мій чоловік", – романтично написала Марія у своєму інстаграмі й опублікувала те ж саме фото з РАЦСу.
- 2011 року, після участі в шоу "Х-Фактор", Олександр Кривошапко одружився з хореографинею Тетяною Денисовою, яка на той час була суддею проєкту "Танцюють всі". Їхній шлюб тривав близько року, вони швидко розлучилися через сварки.
- Тут варто додати, що Тетяна Денисова зрадила Україну. Вона відмовилася публічно засуджувати росію за війну й зараз, як і всі останні 8 років, працює в країні-агресорці. За це її прибрали з шоу "Танці. World of Dance", куди запросили суддею.