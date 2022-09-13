30-річний Олександр Кривошапко родом з Маріуполя. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну він заснував свій благодійний фонд "Братське серце", який допомагає переселенцям, а днями наважився на ще один важливий крок – розписався з коханою Марією.

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Марія тепер за моєю спиною! Ця історія про подолання. Ми багато пройшли й усвідомили. Разом створювали фонд і далі підемо також разом,

– прокоментував Олександр Кривошапко.

Він додав, що наразі не час для гучних святкувань, тож весілля гулятиме через день після перемоги України у війні з росією. "Тобто зовсім скоро", – наголосив співак.

Олександр Кривошапко з третьою дружиною Марією / Фото з інстаграму співака

"Щоразу, коли я засинаю в залі на дивані, він відносить мене в спальню на руках, дбайливо і ніжно, боячись розбудити. Я кохана, і це відчуваю кожну мить. Ми пройшли з тобою багато – злети, падіння, розлуку, якщо коротко. Зараз ми розчиняємося в ніжності, в одне одному, кайфуємо від кожної секунди разом, і це головне. Люблю тебе, мій чоловік", – романтично написала Марія у своєму інстаграмі й опублікувала те ж саме фото з РАЦСу.