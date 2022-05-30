Війна дала зрозуміти, що не варто відкладати життя на потім. Адже невідомо, що буде завтра. Максим освідчився коханій Світлані й щасливий, що взяв ініціативу у свої руки та відсвяткував особливий день.

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Освідчення за день до від'їзду на фронт

Девізоров служить у Збройних Силах України. Перед тим, як відправлятися на фронт, наважився зробити пропозицію обраниці: "Пропозицію зробив по відеозв'язку, в останній день перед тим, як ми виїжджали на Донеччину".



Максим Девізоров та його дружина / Фото з інстаграму Світлани

Закохані довго думали, коли і як краще зіграти весілля. Вони хотіли, щоб у цей день поруч були рідні та друзі. Після довгих роздумів і розмов вирішили, що зараз просто зареєструють шлюб в РАЦСі. Так для обох було спокійніше, оскільки в країні триває війна.

На фоні всіх повідомлень з "Азовсталі"… Як наші захисники боролися за життя, робили теж пропозицію своїм коханим дівчатам, хотіли узаконити своє життя і свою любов. Ми теж для себе вирішили, що саме зараз – найкращий час. Ми розписалися в Дніпрі. Мене відпустили на один день. Дуже приємно, що для військових без черги все це проводиться,

– розповів чоловік.

Історія кохання Максима та Світлани розпочалася пів року тому. Вони познайомилися на одному з кастингів. У них був спільний агент, яка скоординувала. Тепер актори прагнуть провести разом все життя: "Ми просто відчували один одного ще задовго до знайомства".



Максим Девізоров та його дружина / Фото з інстаграму Світлани

Зі служби Максима відпустили лише на день весілля. Він знову повернувся до виконання бойових завдань, а Світлана, тепер вже не наречена, а дружина, чекає чоловіка з фронту.