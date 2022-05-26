Нині Батьківщину від російських окупантів боронять не лише військові. У лавах Збройних Сил України чимало знаменитостей – співаків, телеведучих, акторів. Серед них і Максим Девізоров. Він довів, що навіть на війні є місце коханню. Юнак повернувся з фронту до Дніпра, щоб одружитися з колегою Світланою.

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Максим Девізоров з "Перших ластівок" одружився

Закохані актори влаштували справжню весільну церемонію в умовах воєнного часу. Максим і Світлана розписалися в РАЦСі: він – у військовій формі ЗСУ, вона – у білій атласній сукні, масивних чорних чоботах і з віночком замість фати. Опісля молодята запросили гостей у ресторан і влаштували фотосесію, кадри якої облетіли всю мережу.

Цікаво, що закохані не бачилися з березня. З Донбасу Максима відпустили лише на один день, і він став одним з найважливіших у його житті. В інстаграмі зірка "Перших ластівок" зізнався, що мріє не лише про перемогу, а й про дітей.

Янгол мій, ти знаєш, як сильно я хочу знову засинати і прокидатися разом з тобою. Ти моє натхнення і мої крила. Коли закінчиться війна, ми матимемо стільки справ! Але найголовніша з-поміж них – подарувати одне одному прекрасних діточок. Скоріше б вже перемога,

– з любов'ю написав Максим Девізоров.

"У цей день я хвилювалася як перед великою прем'єрою головної ролі у своєму житті. Водночас я була щаслива. Як ніколи. Я тебе зустріла. Пишаюся тобою. Оберігаю. А інше ти бачиш і відчуваєш", – додала його Світлана в інстаграмі.

Весілля Максима Девізорова та Світлани Гордієнко: фото

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Цікаво, що ці розкішні кадри молодятам зробило подружжя фотографів Кості та Влади Ліберових. До війни вони знімали love story, а зараз їздять у гарячі точки й безкоштовно фотографують військових, які вирішили одружитися під час війни. Пара не знімає бенкети, тільки розпис та невелику прогулянку.

Таким чином ми з Владою хочемо сказати "дякую" нашим захисникам,

– пояснив Костянтин Ліберов.

Весілля Максима Девізорова та Світлани Гордієнко: фото