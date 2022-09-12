Після 8 років шлюбу Ілона Гвоздьова вирішила обвінчатися з чоловіком. Це сталося 9 вересня у Києві.
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Ілона Гвоздьова обвінчалась з чоловіком
Ілона Гвоздьова та її чоловік Іван Хом’ячук повінчалися у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі. Вони хотіли обрати дату 7 вересня, але сталось трохи інакше.
Ми з коханим не випадково обрали дату 9.09.22 — це дуже важливий для нас день, день народження нашої донечки Рії. Наша маленька принцеса і чарівний принц синочок супроводжували нас на нашому весіллі. Це було так чуттєво,
– зізналась танцівниця.
"На все була воля Божа. Всевишній розпорядився так, що ми познайомились з отцем Віталієм, секретарем митрополії Української православної церкви. Це надзвичайна людина з кришталевою душею, він так багато робить для наших людей, волонтерить у найнебезпечніших куточках нашої країни. Ми щасливі, що саме він повінчав нас у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі", – додала артистка.
Ілона поділилась, що звичайний розпис дуже відрізняється від шлюбу в храмі. Відчуття були зовсім іншими, більш трепетними.
Відчуття дуже магічні. Набагато трепетніше, ніж просто весілля. Розуміння, що ваші тіла, душі і думки назавжди поєдналися перед Богом до кінця життя! Відтепер ми не просто пара — ми єдиний організм у злагоді, добрі, мирі та негодах. Відтепер ще більше поваги, кохання і одне серце на двох,
– зазначила Гвоздьова.
Танцівниця постала у білосніжній сукні з мереживом та легкою спідницею. "Хотілось легкості, української душі, наповненості. І я її знайшла, мою ідеальну невагому білосніжну красуню. Я обрала сукню бренду Оксани Мухи".
"Я переконана, що наш шлюб буде щасливим, ми віримо у це! Тепер ми благословенні Богом у нашій рідній Україні!" – підсумувала зірка.
Вінчання Ілони Гвоздьової / Фото Viva
Відео з вінчання Ілони Гвоздьвої: